Bárbara de Regil -de 35 años de edad- fue acosada en Nueva York frente a su hija Mar de Regil -de 19 años de edad- y cuenta lo que pasó.

De acuerdo con Mar de Regil, ella y su mamá recorrían las calles de Nueva York como buenas turistas cuando de pronto la actriz sufrió acoso sexual.

Al parecer, un hombre que se encontraba en estado inconveniente tocó el trasero de Bárbara de Regil sin su consentimiento para luego alejarse.

Bárbara de Regil viste diseño de su hija Mar de Regil en New York Fashion Week 2023 sin miedo a las críticas

En los últimos días, Bárbara de Regil y su hija, Mar de Regil, han dado de qué hablar por su polémica participación en Fashion Week Nueva York.

Como toda una mamá orgullosa, Bárbara de Regil acompañó a su hija, Mar de Regil, a su nueva aventura; pues debutó como diseñadora en el Fashion Week de Nueva York.

No obstante, los buenos momentos que estaba pasando con su hija se vieron eclipsados cuando un sujeto se acercó a Bárbara de Regil para tocarla por detrás.

Bárbara de Regil compartió un video en redes sociales en el que narró cómo un sujeto le “agarró la nalga” mientras estaba disfrutando de su paseo, y su hija fue la que presenció el acto.

“Literal estoy parada así y de repente pasó un chavo y me agarró la nalga, tal cual. No se la hice de a pedo, no fui grosera, porque cuando volteo estaba muy musculoso y el sospechoso se veía drogado”

Bárbara de Regil