¿Quién es Michelle de Regil, la exitosa hermana de Bárbara de Regil?

Michelle de Regil, la hermana de Bárbara de Regil la acusa de robarle cada vez que va a su casa, pero ¿A qué se refiere? Te contamos todo sobre la vida de la exitosa emprendedora.

A un lado de la famosa Bárbara de Regil y su primo Marco Antonio Regil, se encuentra Michelle de Regil a quien cariñosamente llaman ‘Mika’, una emprendedora de varios sectores.

Además del parecido que hay entre ambas, también tienen algunas similitudes respecto a su estilo de vida fitness y en pasión por la cocina.

Michelle de Regil es la única hermana de Bárbara de Regil, quien actualmente tiene 31 años y es una exitosa emprendedora.

En 2016, Michelle de Regil emprendió con su propia marca de chocolates, pues dice ser amante de cocinar postres, un gusto que se desarrolló gracias a su abuela Rosario.

Además de ello, ha compartido ser una apasionada por el ejercicio , pues en una entrevista señaló que su mamá, Bárbara Alfaro, se lo inculcó desde pequeña.

Bárbara de Regil ha dicho que Michelle de Regil frecuentemente le suele preguntar sobre comidas balanceadas, pues es amante del chocolate y de hacer postres.

Durante su infancia, ambas se fueron a vivir con su papá, Alejandro de Regil, a Acapulco, sin embargo, Michelle de Regil “no aguantó y al año se regresó a la CDMX”.

Actualmente, Michelle de Regil tiene una relación sentimental con Jacobo Bachrach, quien es abogado especialista en administración tributaria y maestro en derecho fiscal.

El amor que hay entre ambos es tanto, que en su biografía de Instagram tienen agregado la inicial de cada uno junto a un corazón.

Aunque se desconoce qué es lo que Michelle de Regil estudió, ha dicho que antes de ser emprendedora se dedicaba al área comercial como gerente en un centro de negocios.

Pero con el objetivo de seguir sus sueños, la hermana de Bárbara de Regil optó por emprender en el sector del chocolate con su marca ‘De Regil Chocolat’.

Y como se define como ‘Animal Lover’, fundó un hotel para mascotas llamado ‘Guauderia Canina’.

Estos motivos la han llevado a también dar pláticas sobre emprendimiento, pues es alto el éxito que ha tenido en sus proyectos.

La emprendedora compartió que desde que vivía con su abuela Rosario Alfaro se desarrolló el gusto por la cocina, específicamente por los postres.

Hecho que la llevó a hacer en su propia casa sus chocolates, mismos que comenzaron a ser del gusto de sus amigos y familiares.

“Siempre me pedían que les diera chocolates o bien, y después me llamaban para hacerme pedidos como regalo a sus familiares, hasta que me dijeron ¿por qué no los vendes?”.

