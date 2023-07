Bárbara Mori revela cómo fue vivir con Sergio Mayer y Pati Chapoy confirma el maltrato del que fue víctima la actriz.

A más de 20 años de su separación, Bárbara Mori habló sobre su relación con Sergio Mayer y como fue que tomó la decisión de terminar su relación tras el nacimiento de su hijo.

Bárbara Mori -de 45 años de edad- confesó que luchó para sacar adelante su relación con Sergio Mayer, pero se dio cuenta de que no iba a hacer feliz.

Tras las declaraciones de Bárbara Mori, Pati Chapoy confirmó que fue testigo del maltrato que sufrió la actriz en manos de Sergio Mayer -de 57 años de edad-.

Pero Pati Chapoy -de 74 años de edad- no fue la única conductora de Ventaneando que fue testigo que Bárbara Mori no era feliz cuando se encontraba con Sergio Mayer.

En La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer habló sobre su relación con Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer y Bárbara Mori se separaron tras cinco años juntos y después de la llegada de su hijo.

En La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer señaló que su ruptura con Bárbara Mori se debió a la diferencia de edad y a que él era sumamente disciplinado.

Sergio Mayer reconoció que cometió el error de actuar como padre, mánager y esposo.

Pero Sergio Mayer no fue el único que habló sobre su relación con Bárbara Mori, y es que la actriz también se refirió a su separación en entrevista con Marimar Vega.

Bárbara Mori destacó que por cinco años vivió bajo las órdenes de Sergio Mayer, ya que él tiene una personalidad de control.

En su conversación Bárbara Mori reconoció que ella era muy chica y era insegura ya que tuvo una infancia muy difícil por lo que todas sus decisiones las tomaba desde el miedo.

En diversas ocasiones Bárbara Mori ha confesado que de pequeña tuvo que lidiar con la relación de violencia y abandono que vivió con sus padres, lo que le generó mucha inseguridad.

Bárbara Mori reconoció que lo que vivió con sus padres hizo que tomará malas decisiones en sus relaciones con los hombres.

“Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y mi papá no me quería y por eso me pegaba. Y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa; empiezas a lastimarte; pero todas son decisiones tomadas desde el miedo, la inseguridad, el yo no valgo, no voy a estar con alguien inteligente y bueno”

Bárbara Mori