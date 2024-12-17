Gala Montes estuvo envuelta en la polémica desde antes de ingresar a La Casa de los Famosos 2024, uno de los motivos fue su supuesto romance con Bárbara Islas.

Fue Gala Montes quien reveló estar saliendo románticamente con Bárbara Islas, quien se dijo sorprendida y lo negó en pleno programa y frente a cualquier cámara.

Esto provocó el fin de su amistad con la intérprete de Tacara, pero marcó la polémica más grande en la que se involucró la conductora de Cuéntamelo Ya! este 2024.

Bárbara Islas se sintió violentada tras ser involucrada con Gala Montes

Uno de los propósitos de Bárbara Islas para este 2025 es no involucrarse en ninguna polémica como la que compartió con Gala Montes.

Y es que en su momento, Bárbara Islas -de 34 años de edad- se sintió violentada por gente y medios de comunicación ya que la insultaron y atacaron por haber negado el romance que asegura nunca existió.

“En el momento fue super violento. Me sentí violentada, agredida, no solo por la gente sino por los medios. Estaba en una conferencia de prensa y dije: ‘Estuvo bien duro’, y de repente dije: ‘Qué mala onda, yo siempre he sido como muy amable, hemos tenido buena relación…” Bárbara Islas

Bárbara Islas (@barbaraislas / Instagram)

Debido a que tomó terapia y comenzaron a llegarle proyectos, así como contó con el apoyo de su amigos y familiares, Bárbara Islas superó los ataques de gente que ni la conoce.

“Aprendí que es parte del mundo. Una debe aprender a jugar esto. Ahorita me río. Hace uno meses estaba bien preocupada... Yo me siento bien conmigo misma, lo que la gente grita, habla y dice más de ellos que de mí” Bárbara Islas

Bárbara Islas y Gala Montes ya no son ni amigas tras la polémica que protagonizaron

Por otro lado, Bárbara Islas confirma que se acabó su amista con Gala Montes -de 24 años de edad-.

“Las amistades también tiene ciclos por algo. Conocí gente increíble, pero es un ciclo que ya se cerró, no he buscado un acercamiento para nada” Bárbara Islas

Cabe mencionar que la amistad entre Bárbara Islas y Gala Montes se acabó antes de que la segunda ingresara a La Casa de los Famosos 2024.

Hasta el momento ninguna de ellas tiene interés de buscarse.

Mientras que la actriz celebró que la vida le diera la oportunidad de ingresar al reality show donde conoció a Karime Pindter, de 31 años de edad, la conductora de Cuéntamelo Ya! prefiere mantenerse de lejos para evitar polémicas.

No obstante, consciente de que es una figura pública y que su vida amorosa es hoy más que nunca de interés, prefiere ignorar comentarios y concentrarse en nuevos proyectos ya que el trabajo siempre ayuda a mantener la mente ocupada.

“Muchísimo trabajo ayuda, no estás pensando en un chisme nuevo, uno tiene vida que ni se entera, imagina hasta casada resulté y ni yo sabía, pero ni casada ni divorciada ni nada“ Bárbara Islas