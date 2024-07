El nombre de Bárbara Islas se viralizó en las redes sociales luego de que Gala Montes -de 23 años de edad- presumió que se besaron en los camerinos.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2024, Gala Montes confesó que se encontraba “saliendo” con Bárbara Islas, actriz con la que comparte pantalla en Vivir de Amor.

Pero eso no fue todo y es que Gala Montes compartió que se había besado con Bárbara Islas, luego de que habló sobre el gran vínculo que tienen.

Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de Bárbara Islas se convierte en tendencia por besar a una famosa.

Y es que en octubre del 2023, Bárbara Torres se volvió viral luego de que se dio a conocer que se besó con Katy Perry durante un concierto privado que ofreció.

Es por ello por lo que a continuación te contamos quién es Bárbara Torres, la actriz que se besó con Gala Montes luego de que ella le confesó el gran cariño que le tiene.

Gala Montes y Bárbara Islas (Tomada de Video )

¿Quién es Bárbara Islas, actriz que se besó con Gala Montes?

Bárbara Islas Ganime es una actriz y conductora nacida en la ciudad de Puebla el 15 de junio de 1990.

Desde muy pequeña, Bárbara Islas quiso dedicarse a la industria del espectáculo y es que quería salir en la televisión.

Hace unos años, Bárbara Islas enfrentó la muerte de su mamá.

¿Cuántos años tiene Bárbara Islas?

Actualmente Bárbara Islas tiene 34 años de edad.

Bárbara Islas (@barbaraislas / Instagram )

¿Quién es la pareja de Bárbara Islas?

En septiembre del 2023, Bárbara Islas habló sobre su soltería luego de terminar con el actor Sergio Madrigal.

Bárbara Islas señaló que Sergio Madrigal la apoyó en momentos muy complicados con la muerte de su mamá, pero lamentablemente su relación terminó.

Sin embargo, recientemente Bárbara Islas confesó que se había besado con un exnovio, pero se desconoce si se trató de Sergio Madrigal.

¿Qué signo zodiacal es Bárbara Islas?

Bárbara Islas es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Bárbara Islas?

Bárbara Islas no tiene hijos.

¿Qué estudió Bárbara Islas?

Bárbara Islas estudió en el CEA (Centro de Educación Artística) y se graduó en el año 2011.

¿En qué ha trabajado Bárbara Islas?

La primera incursión actoral de Bárbara Islas fue en la telenovela “Una familia con suerte”.

En cuanto a la conducción, Bárbara Islas debutó en el 2016 en el programa Hoy en donde presentó secciones relacionadas con la belleza.

Desde el 2019, Bárbara Islas se mantiene como una de las conductoras del programa ‘Cuéntamelo ya!’.

Bárbara Islas ha participado en varios proyectos como:

Vivir de amor con Gala Montes

Contigo sí

Mi querida herencia

Amores Verdaderos

Mi marido tiene familia

Soltero con hijas

Como dice el dicho

Fuego ardiente

Bola de locos

Además de la actuación y conducción, Bárbara Islas mostró sus deseos de incursionar en la política.

En 2013 se postuló como candidata para ser diputada del distrito 13 en Puebla por el PRI; pero perdió las elecciones.

Bárbara Islas (@barbaraislas / Instagram )

Bárbara Islas habla sobre el beso que le dio a Katy Perry en pleno concierto

Fue en octubre del 2023 que Katy Perry visitó la CDMX para ofrecer un concierto privado en las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Varios famosos pudieron disfrutar del concierto de Katy Perry, por lo que no dudaron en compartirlo a través de sus redes sociales.

Pero, quien se llevó algo más fue Bárbara Islas, quien tuvo la oportunidad de besarse con Katy Perry.

En el programa Pinky Promise Bárbara Islas confesó que Katy Perry quería besarla en la boca, pero ella solo se lo dio en el cachete.

Bárbara Islas confesó que a lo largo del concierto de Katy Perry tuvo mucha interacción con ella.

“Empezó el concierto y Katy estaba así (refiriéndose a que no le quitaba la vista a Barbara) y de repente me dice: Tú ¿Cómo te llamas? Bárbara Islas, y de repente me decía ¡cómo se dice hot and cold? y yo: caliente y frío. Entonces había mucha interacción” Bárbara Islas

En su entrevista, Bárbara Islas señaló que Katy Perry le preguntó su venía soltera y le empezó a cantar ‘I kiss the girl’.

“Y de repente se me acerca Katy y me dice ¿vienes sola? y le dije que sí y entonces Katy me dice: Ya veo. Tú eres el paquete completo. Katy dice: hay una canción que yo escribí para una chica como tú qué es caliente como tú' Me agarro la mano y de repente empieza a cantarme la primera parte de la canción” Bárbara Islas

Bárbara Islas señaló que se negó a besar a Katy Perry en la boca y solo le dio un beso en el cachete.

“Se ve en el video donde me trataron de zafar pero por el nervio y Katy me agarró más fuerte. Me asuste Katy lo notó y volteo su cara, me dijo que la besará” Bárbara Islas

Bárbara Islas también se besó con Wendy Guevara y Nicola Porcella

Luego del éxito de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el Team Infierno acudió al programa ‘Cuéntamelo ya!’, donde Bárbara Islas es conductora.

Fue en ese momento que Bárbara Islas, Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizaron un beso de tres, el cual se viralizó en las redes sociales.

Y es que los tres accedieron a besarse frente a las cámaras ante la sorpresa de los asistentes.

El video se viralizó en las redes sociales y aunque se hablaba de un posible interés amoroso entre Nicola Porcella y Bárbara Islas, usuarios señalaron que en realidad se acercó para besar más a Wendy Guevara.

Así fue el beso de Bárbara Islas y Gala Montes

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Gala Montes confesó que estaba “saliendo” con Bárbara Islas.

Bárbara Islas se mostró muy nerviosa con las declaraciones de Gala Montes, pero todo se descontroló cuando en el live Gala Montes le pidió que la besará.

Pese a la insistencia de Gala Montes, Bárbara Islas se negó a hacerlo frente a las cámaras y recordó que ni siquiera se atrevió a besar a Katy Perry.

Sin embargo, después Gala Montes presumió que si se había besado con Bárbara Islas en los camerinos.