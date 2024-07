Visiblemente molesta Gala Montes -de 23 años de edad- niega haber ‘sacado del clóset’ a Bárbara Islas, pero confirma rompimiento con la actriz tras hablar de su romance.

Tras su pelea con su mamá, el nombre de Gala Montes otra vez se convirtió en tendencia luego de que en una transmisión en vivo habló sobre la “relación” que habría tenido con Bárbara Islas, de 34 años de edad.

Las declaraciones de Gala Montes incomodaron a Bárbara Islas, por lo que usuarios de inmediato arremetieron en contra de la habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que las personas criticaron a Gala Montes por haber ‘sacado del clóset’ a Bárbara Islas, cuando ella no se encontraba lista.

Tras todas las críticas que recibió, Gala Montes rompió el silencio y aseguró que ya había acordado con Bárbara Islas hablar sobre su romance.

Gala Montes dejó en claro que ya no quiere saber nada de Bárbara Islas pues la “ridiculizó” y dejó que todo el mundo la criticará.

Gala Montes niega haber ‘sacado del clóset’ a Bárbara Islas

Desde su aislamiento antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2024, Gala Montes realizó una transmisión en vivo para hablar sobre la polémica con Bárbara Islas.

Y es que Gala Montes recibió varios ataques por presuntamente haber ‘sacado del clóset’ a Bárbara Islas, cuando ella no se encontraba lista para hacerlo.

Gala Montes y Bárbara Islas (Tomada de Video )

Gala Montes confesó que ella si se sentía algo por Bárbara Islas y si estuvieron saliendo.

“Bárbara se me hace una mujer muy guapa y me veía reflejada en ella porque ambas estamos solitas, yo siempre quise ayudarla y ella a mí, bueno eso pensé. Sí pasaron cosas entre nosotras, salimos y nos besamos” Gala Montes

En su video, Gala Montes aseguró que le había preguntado a Bárbara Islas sobre si estaba de acuerdo que hicieran público su romance.

“Yo no la expuse, yo no saqué a nadie del clóset le pregunté antes y ella me dijo que sí, yo no saqué a nadie del clóset, que ganó yo aparte haciendo el ridículo” Gala Montes

Gala Montes aseguró que Bárbara Islas le dio permiso de hablar sobre su relación, de lo contrario ella no lo había hecho pues sabe lo difícil que es hablar sobre las preferencias sexuales.

“Me dice hagamos público lo que hemos vivido, dice ‘haz lo que quieras’ y dije voy a romantizar la historia un poco” Gala Montes

De acuerdo con Gala Montes, ella se dio cuenta que se arrepintió Bárbara Islas por lo que intentó jugar con la situación.

“Y entonces yo estoy en la entrevista y estoy diciendo ‘no pues si yo estoy saliendo ...’ y de repente así un silencio horrible en la sala, dije mierda veo a Bárbara con ojitos de venado, amparado y digo ‘esta mujer se arrepintió’. Y yo dije ‘¿neta?’ Entonces se arrepiente y por eso yo empiezo a cotorrear para curar el ambiente, yo soy así, yo digo muchas mamadas y soy una mujer difícil de escanear” Gala Montes

Visiblemente molesta, Gala Montes aseguró que no se encuentra mintiendo y que aunque Bárbara Islas no lo quiera admitir ellas salieron y no solo como amigas.

“Pero no estoy mintiendo, Bárbara Islas, sí salimos, oficialmente no te dije vamos a salir porque tú no estás clara de quién eres y yo sí, yo sí, sé quién soy, te invité a salir” Gala Montes

Gala Montes aseguró que Bárbara Islas es bisexual y a ella se lo confesó.

“Cotorrea, me dejas en ridículo enfrente de todo el mundo, Bárbara me empieza a negar y dice ‘no pues es que yo soy muy coqueta’, no, no eres muy coqueta, eres bisexual y tú me lo dijiste” Gala Montes

En su video, Gala Montes se mostró muy molesta con Bárbara Islas, pues considera que la “exhibió y ridiculizó” delante de todos.

“Te gusto, a mí no me digas que eres coqueta. Entonces estoy super enojada porque no me gusta que me expongan así ante la comunidad, yo no saqué a nadie del closet” Gala Montes

Gala Montes incluso señaló que fue a Bárbara Islas a la que se le ocurrió hacer los videos en TikTok, aunque reconoció que fue ella la que le robó el beso a su compañera.

Incluso destacó que se había comunicado con Bárbara Islas y ella tenía ansiedad por todo lo que había pasado, pero solo le pidió que saliera a decir algo porque a ella la estaban atacando.

Gala Montes rompe relación con Bárbara Islas y asegura que no quiere saber nada de ella

Gala Montes destacó que después de todas las críticas ha decidido romper relación con Bárbara Islas.

Sobre todo después de ver que Bárbara Islas no salió a defenderla de todos los ataques que estaba recibiendo cuando ella sabía que le había preguntado antes.

“Hoy ya no siento nada, mira, yo desde que me pasó lo de mi mamá yo sé borrar a la gente de mi vida, se borrar a gente que no necesito, no necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality cuando yo no dije mentiras” Gala Montes

Gala Montes destacó que si Bárbara Islas se arrepintió pues fue algo de ella, pero tiene testigos de que si le preguntó sobre si estaba de acuerdo en que hiciera pública su relación.

“Yo no dije mentiras, a mí me están comiendo viva en las redes porque tú dijiste que sí y te arrepentiste. Se los juro que le pregunte y si lo niegas Bárbara Islas que mal pedo de ti, yo tengo testigos” Gala Montes

En su transmisión en vivo, Gala Montes dejó en claro que ya no quiere saber nada de Bárbara Islas.

“Obviamente me siento mal porque era mi mejor amiga, nuestra amistad ya valió, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no me vas a dejar en ridículo, yo no saqué a nadie del clóset” Gala Montes

Gala Montes destacó que no tiene nada que pensar, pues se siente traicionada por Bárbara Islas ya que ella no la obligo a nada.

“Yo ya no siento nada, sé borrar a la gente que no necesito. Yo no estoy diciendo mentiras. Me duele. Estoy enojada, era mi mejor amiga, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia. No hay nada qué pensar, se acabó” Gala Montes

Hasta el momento Bárbara Islas no se ha pronunciado sobre esta situación, pero todavía se siguen en las redes sociales.