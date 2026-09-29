Bárbara Islas denuncia que ha sido acosada por un fan durante 7 años y la situación escaló a amenazas: “Llevo más de 7 años y medio siendo acosada por Miguel”.

La actriz y conductora contó que Miguel acudía a sus convivencias como fan, pero la situación fue escalando cuando comenzó a insultar a otros fans y la siguió hasta su casa.

Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de 7 años

Miguel comenzó a acechar a Bárbara Islas y llegó hasta su casa, por lo que ella llamó a la policía. Sin embargo, le indicaron que no podrían hacer nada, ya que estaba en vía pública.

El acoso siguió cuando Miguel acudió a Puebla y fue a la casa de su mamá, incluso entró a su hasta su cuarto para decirle que “quería casarse con Bárbara Islas”.

“Recientemente lo vi afuera de Televisa y esto se puso muy preocupante porque le mandó mensajes a mi hermana directamente diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí, ni de ella” Bárbara Islas

Bárbara Islas comentó que Miguel ha compartido en redes sociales los momentos en los que la ha acosado y ha insultado a personas cercanas a ella, como su expareja.

La conductora denuncia que la situación se volvió más violenta, luego de que Miguel la esperara afuera de Televisa y le enviara mensajes a su hermana donde las amenazaba.

Bárbara Isla pide ayuda a las autoridades por el acoso de un fan

Bárbara Islas no reveló si ya inició la denuncia contra Miguel, pero pidió a las autoridades que actúen: “Les pido su apoyo por favor, mi vida está en riesgo y no soy la única con una situación así”.

La actriz mencionó que solicitará que su caso sea investigado bajo la Ley Valeria, la cual es una propuesta para reformar el Código Penal Federal que busca tipificar el acecho como un delito.

Dicha ley aún sigue en comisiones en la CDMX, pero Bárbara Islas pide apoyo para que su caso no quede rezagado.