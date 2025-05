Bárbara de Regil -de 37 años de edad- recordó que por “mecha corta” casi se divorciaba de Fernando Schoenwald.

Por lo que para mantener su relación con Fernando Schoenwald -de 45 años de edad- Bárbara de Regil tuvo que madurar en muchos aspectos.

Durante una entrevista en Ventaneando, Bárbara de Regil recordó que por “mecha corta” casi se divorciaba de Fernando Schoenwald.

De acuerdo con Bárbara de Regil, al principio de su relación con el abogado, las cosas no fueron del todo sencillas.

Pues la actriz señaló que, si bien no era tóxica, era muy conflictiva, algo que tuvo que cambiar para mantener su relación.

“La que estaba haciéndola de jamón por todo era yo. Y dije, ‘si yo no le bajo a mis berrinches, lo voy a perder’”, destacó Bárbara de Regil.

“Mecha corta y conflictiva. Sigo siendo un poco mecha corta. O sea, no de que con él. O sea, ya no exploto por cualquier cosa. Ya no, ya he madurado en esa parte”

Bárbara de Regil