Ante los deseos de Mar de Regil -de 19 años de edad- de tener muchos hijos, Bárbara de Regil -de 35 años de edad- manda una advertencia a su hija.

Bárbara de Regil confesó que ya no tendría más hijos, mientras que su hija asegura que su sueño es convertirse en madre algún día y tener por lo menos tres hijos.

Mismo que su mamá apoya por completo, no sin antes enfatizar en que lo mejor es que termine sus estudios y carrera antes de esto.

Bárbara de Regil sorprendió al revelar que no quiere tener más hijos, pues considera que hay mucha inconsciencia de las personas en la actualidad.

La actriz comentó que el mundo no es para tener bebés; pese a su opinión, Mar de Regil confiesa que su sueño es convertirse en mamá y tener al menos tres hijos.

“Pero todavía no, ahorita no, Mar ahorita va a cumoplir sus sueños, su carrera y ya luego se casa”

Ante la confesión, Bárbara de Regil le manda una advertencia a Mar de Regil, dejando en claro que primero tiene que terminar sus estudios y su carrera de diseñadora de modas.

Y después al cumplir todos sus sueños en su vida, puede emprender su vida familiar.

Las palabras de Mar de Regil al decir que le encantaría tener hijos enternecieron a los presentes, de la misma manera que a Bárbara de Regil.

Sin embargo, aunque ella también desea convertirse en abuela y hacerse cargo de sus nietos, aún no es el momento para que su hija de ese paso importante.

Ya que, desde su punto de vista, le falta mucho por vivir y experimentar.

Bárbara de Regil reveló que de esos temas ya ha hablado con Mar de Regil, pero como amigas; ya que siempre han tenido una buena relación como madre e hija.

Mar de Regil sorprende a toda una alfombra roja y a Bárbara de Regil, al confesar que su sueño es convertirse en madre, pues quiere tener muchos hijos.

Bárbara de Regil apoyó el deseo de su hija, pero dejó en claro que primero tiene que terminar sus estudios.

Al momento le cuestionaron si será una abuela joven, y Bárbara de Regil aseguró que la palabra no le molesta; de hecho, le parece muy bonita.

“No me molesta, es una palabra muy bonita, ser abuela es maravilloso, ser mamá es maravilloso y ser hija, y cuando Mar me haga abuela yo seré feliz, mientras no sea ahorita”

Bárbara de Regil