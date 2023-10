Parece ser que la polémica sobre Bárbara de Regil y su hija aún no termina, pues ahora surgió que la actriz habría llamado “sin talento” al Capi Pérez.

En internet comenzaron a surgir supuesta declaraciones que Bárbara de Regil -36 años de edad- dio sobre el Capi Pérez, en busca de defender a su hija Mar de Regil.

Y es que recordemos que en el pasado, Mar de Regil -19 años de edad- se volvió tendencia en redes sociales por varios días, luego de que se dio a conocer el precio de sus pinturas.

Sin embargo, el escándalo a la burla que se le hizo al arte de Mar de Regil, llevó a que su mamá la defendiera de los haters, pero también de declaraciones del Capi Pérez de 36 años de edad.

Pero ¿es verdad el pleito casado de Bárbara de Regil y el Capi Pérez? Esto es lo que sabemos sobre la nueva polémica que se armó.

Hace varias semanas, la hija de Bárbara de Regil entró en polémica por la venta de sus cuadros que muchos vieron exageradamente caros y además plagio.

Sin embargo, ayer 11 de octubre, surgió unas supuestas nuevas palabras que Bárbara de Regil habría pronunciado por defender el arte de su hija, del Capi Pérez.

Aunque según el diálogo dado por Bárbara de Regil y difundido por ‘DMeNT’ explica porqué el costo de las pintura de su hija, también le tira directo al Capi Pérez.

Esto debido a que Capi Pérez se habría sumado a la burla a Mar de Regil, hablando de sus pinturas, porque lo que su mamá salió a defenderla.

Según lo informado, Bárbara de Regil llamó -en pocas palabras- “sin talento” a Capi Pérez, asegurando que el hacer chistes burlándose de otras personas, no es comedia, sino no tener talento.

Asimismo, llamó “mala persona” al Capi Pérez por tirarle todavía más a una niña que tiene 19 años, o sea, su hija Mar de Regil.

“Yo me puedo burlar ahorita de ti y eso no me hace talentosa, me hace ser mala persona. El ‘Capi’ Pérez salió a echarle más leña a una niña de 19 años y eso no puede ser”.

Bárbara de Regil, actriz.