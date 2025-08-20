Bárbara de Regil -de 38 años de edad- reveló que a los 12 años de edad sufrió abuso sexual de un hombre llamado “Salvador”.

Al respecto, Bárbara de Regil confesó que sus fans y familia le dieron un gran impulso para hablar del tema.

Fans de Bárbara de Regil la animaron a denunciar el abuso que sufrió a los 12 años

Bárbara de Regil dijo que la decisión de exponer el abuso sexual del que fue víctima, surgió a raíz de los testimonios de jóvenes que asistían a sus clases en vivo.

“Muchas niñas me dan cartas. Hace como siete años leí una carta de una niña en donde me decía que la habían violado entre varios cerca de su casa. Y yo me puse a llorar con la carta, me dejó su teléfono, hablé por teléfono.” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil (Agencia México / Agencia México)

Con el tiempo, dijo, otras jóvenes le contaron anécdotas similares.

Lo que la llevó a reflexionar sobre la importancia de hacerle saber a las víctimas de abuso sexual que no están solas.

Su familia y un maestro de actuación fueron claves en la sanación de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil recordó que en plena pandemia, su hija la animó a no quedarse callada ante situaciones de abuso.

“Me puse a llorar con Mar y (...) me dijo: ‘Mamá, cuenta tu historia.’ Y listo. Solo la conté para que las niñas vean que no están solas.” Bárbara de Regil

La actriz confesó que durante años evitaba proyectos relacionados con el abuso, pues le provocaban mucho dolor.

Pero, destacó, el apoyo de su hija y también de su esposo, así como los testimonios de sus fans, la llevaron a emprender un proceso de sanación.

“Antes veía escenas de violaciones y yo me ponía a llorar. Y no, ya no. Creo que me ayudó Fer, la estabilidad que tengo con él, el amor que me da.” Bárbara de Regil

Bárbara de Regil mencionó que también recurrió a diferentes terapias y que incluso su trabajo como actriz le ayudó en el proceso.

En ese sentido, la actriz hizo una mención especial al maestro Raúl Quintanilla.

Quien, dijo, le ayudó a señalar oficialmente a su agresor, algo que durante años no fue capaz de hacer.

“Ya lo perdoné, dije su nombre. Hace un año que no lo había dicho y no me atrevía. Dije su nombre y me sentí bien con eso. El maestro Quintanilla, que amo y admiro, fue el que me ayudó.” Bárbara de Regil

Así contó Bárbara de Regil en Secretos de Parejas que fue víctima de abuso sexual

En Secretos de Parejas, Bárbara de Regil contó que a los 12 años de edad fue víctima de violación por parte del jardinero de su casa.

La actriz dijo haberse sentido culpable por muchos años, pues su padre la responsabilizó de lo sucedido.

Fue hasta que su hija Mar cumplió la misma edad, que Bárbara de Regil comprendió que una niña no puede ser responsable de una violación.