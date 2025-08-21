Bárbara de Regil -de 38 años de edad- retó a un duelo de ‘fuercitas’ a uno de sus compañeros en Rosario Tijeras.

Sin embargo, pese a su condición física, Bárbara de Regil casi se dislocó el hombro intentando ganarle al miembro de la producción.

Bárbara de Regil casi se dislocó el hombro en un duelo de ‘fuercitas’

A través de su cuenta oficial en Instagram, Bárbara de Regil publicó cómo retó a un miembro de la producción apodado Bambam, a un duelo de ‘fuercitas’.

Pero, la actriz casi se dislocó el hombro tratando de vencer al más fuerte de los miembros de la producción de Rosario Tijeras.

Bárbara de Regil habría utilizado toda la fuerza de su brazo durante más de 10 segundos para obtener la victoria; sin embargo, no logró ni cansar a su oponente.

“Dios solo sabe quién hubiera ganado, pero lo que seguía era dislocarme el hombro”, aseguró la famosa, quien desde un principio se había dado por vencida.

Y es que tras conocer a Bambam, Bárbara de Regil se dijo nerviosa e incapaz de ganarle en un duelo de fuerza.

El intento de Bárbara de Regil fue bien recibido por sus más de 9.8 millones de seguidores y amigos en la plataforma, quienes no dudaron en retarla.

¿Bárbara de Regil está grabando una nueva temporada de Rosario Tijeras?

Luego de que Bárbara de Regil retara a Bambam a un duelo de ‘fuercitas’, en redes sociales se desataron rumores sobre una nueva temporada de Rosario Tijeras.

En los comentarios, los internautas destacaron que la ropa de Bárbara de Regil durante su “grabación” era similar a la que utilizaba su famoso personaje.

Sin embargo, aún no habría información oficial sobre una nueva temporada de Rosario Tijeras.

Serie de cuya 4 temporada se estrenó en televisión abierta durante el 2019 y llegó a Netflix el pasado 18 de junio de 2025.