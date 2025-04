Banda El Recodo se cuadra y no tocará ni un solo corrido en donde estén prohibidos para evitar problemas.

10 estados han prohibido los narcocorridos en eventos públicos, lo que ha generado un gran cambio en el repertorio en vivo del regional mexicano.

Varios grupos y cantantes han acatado esta medida, como es el caso Banda El Recodo, quienes no piensa tocar corridos en vivo.

Así como otros cantantes y grupos, Banda El Recodo se cuadró y no va cantar corridos.

Poncho Lizarraga -de 54 años de edad- ha aclarado que los corridos que interpreta Banda El Recodo son ficticios.

Por lo que no harían apología al delito, pero ellos acatarán las ordenes de los estados que prohiban cantar corridos.

Previo a una presentación, Banda El Recodo ofreció una conferencia de prensa y su vocalista, Ricky Yocupicio, confirmó que su repertorio no incluye corridos.

“Son corrido ficticios (los que cantan Banda el Recodo) no hablan de ninguna persona, son corrido llamémoslos de revolución, sin embargo no vamos a tocar ninguno de ellos”

Ricky Yocupicio expresó que ellos respetan las reglas de cada estado, por lo que no tocaran ninguna melodía que vaya en contra de la ley.

El vocalista de Banda El Recodo no quiso expresar si la prohibición de narcocorridos afecta a la música regional mexicana.

Pero ellos no piensa cantar corridos, aunque sean ficticios.

El pasado 11 de abril, se desató una trifulca en la Feria del Caballo 2025, luego de que Luis R. Conriquez se negara a cantar narcocorridos y Banda El Recodo opina.

Banda El Recodo reprueba que el público reacciones de forma violenta, ante las medidas que fueron otorgadas por las autoridades.

“Se me hace una tristeza, porque quiera o no, el público que fue a verlo no eran verdaderos fans por lo que le hicieron a los músicos, les rompieron los instrumentos, se me hace una fachada, hay que respetar”

Ricky Yocupicio