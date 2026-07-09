El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor de Carliz de la Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, quien lo demandó por el uso sin autorización de su voz en dos canciones.

Al presentarse hechos plausibles sobre la existencia de una obra original y creativa, se determinó que la reclamación contra Bad Bunny procede.

El caso continuará su curso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Cabe señalar que la batalla aún no la tiene perdida en su totalidad el cantante. Sin embargo, sí representa un revés importante ya que obliga a que se evalúe a fondo a fin de emitir una sentencia justa.

Carliz de la Cruz busca una compensación de al menos 40 millones de dólares por diversos conceptos, entre ellos:

Violación al derecho de integridad

Daños y perjuicios

Enriquecimiento injusto

Afectaciones a su intimidad

Uso de su imagen no comercial

Bad Bunny es demandado por su ex novia Carliz (Especial)

Origen del conflicto entre Bad Bunny y Carliz de la Cruz

En marzo de 2023, Bad Bunny fue demandado por Carliz de la Cruz, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2011 y 2016.

De la Cruz acusó al Conejo Malo de usar sin consentimiento su voz en las canciones: “Pa Ti” y “Dos Mil 16”.

La exnovia del cantante, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, asegura que fue él quien le pidió grabar un mensaje de voz cuando ambos eran pareja y lo hizo sin imaginar que más tarde la utilizaría para comercializar.

La demandante asegura que aquel audio la puso en el ojo público ya que vía redes sociales se difundió su identidad, lo que le generó ansiedad, angustia e intimidación.

Ante esto, Bad Bunny y su equipo contactaron a De la Cruz para ofrecerle 2 mil dólares con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar un litigio, pero ella los rechazó.