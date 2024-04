Debido a que no cuenta con el apoyo de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna -de 40 años de edad- inició su propio negocio, ya que debe generar ingresos para sí misma y para su hijo.

Recientemente, Mayela Guzmán, expareja de Luis Enrique Guzmán, inauguró su negocio de mariscos donde las tostadas de ceviche son la estrella del menú.

Sin embargo, dado que el negocio apenas está despegando y que ha pasado meses complicados, Mayela Laguna cree que le están haciendo brujería.

Un periodista de Chisme No Like le recordó a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- que ha pasado meses complicados.

Por lo que sugirió que podrían estarle haciendo brujería.

Al escuchar que alguien mandó a “trabajarla”, Mayela Laguna no descartó la idea y dijo estar siempre protegida de las malas energías y de todo lo malo que le desean.

Pero, ¿hablaba de Luis Enrique Guzmán?

“Siempre (me desean lo peor). No me preocupa, yo tengo a San Judas Tadeo, a mi virgencita y yo confió en Dios, no pasa nada”

Mayela Laguna