La hermana de Daniel Bisogno y su familia quieren recuperar las cosas que robaron de la casa del conductor tres meses antes de su muerte.

Por lo que la familia de Daniel Bisogno está al pendiente de la denuncia que se realizó ante autoridades correspondientes por robo y extorsión.

Ivette Bisogno habló del robo a Daniel Bisogno, quien murió el 20 de febrero de 2025.

Robo que ocurrió en noviembre del año 2024 y que involucra a una mujer que trabajaba para Daniel Bisogno.

De acuerdo con la hermana de Daniel Bisogno, la empleada se encargaba de la limpieza de la casa del conductor.

Y fue ella quien entregó cosas de Daniel Bisogno porque la engañaron.

Alguien la llamó para que mandara las cosas de valor en taxi, ya que necesitaban conseguir dinero urgente para cubrir los gastos del hospital del también actor.

Ivette Bisogno informó que su familia ya recurrió a las autoridades para iniciar un proceso legal para la repartición de la herencia de Daniel Bisogno.

La cual no puede quedarse en manos de la hija de Daniel Bisogno, quien es menor de edad.

Y tampoco debe ser manejada por Cristina Riva Palacio, de 36 años de edad, porque ella ya no era la esposa del conductor.

Aunque Daniel Bisogno le hizo saber a su familia que sus cosas quedarían en manos de su hija, estos no lo aceptan del todo.

Esto porque el conductor ayudaba económicamente a su papá, apoyo que sus hermanos no quieren perder.

Así como Ivette Bisogno tampoco quiere soltar un seguro que su hermano cubría, siendo ella la beneficiaria.

Por lo que será un juez quien designe a la albacea y a su vez haga una repartición que ellos consideran será justa.

“Sí, sí, papá continúa. O sea, sí, somos tres hijos, pero los tres ayudamos de diferente forma... Eso lo va a decidir el juez, la verdad, para que te digo mal. O sea, mi sobrinita es menor de edad, entonces me imagino que el juez dirá quién va a ser el albacea. O sea, eso lo decide un juez, no lo que yo quiera, o lo que Ale quiera, o lo que Cristina quiera... Daniel me dejó como beneficiaria de un seguro”

Ivette Bisogno