Linet Puente asegura que se hará cargo del ‘pendiente’ que dejó Daniel Bisogno con su hija Michaela, pues no piensa romper su promesa.

A cuatro meses de la muerte de Daniel Bisogno, Linet Puente -de 43 años de edad- reveló que en Ventaneando siguen al pendiente de su hija.

Los conductores de Ventaneando sufrieron un duro golpe con la muerte de Daniel Bisogno; sin embargo, aseguraron que cuidarían a su hija.

Así lo reafirmó Linet Puente en una entrevista donde aseguró que se hará cargo del ‘pendiente’ que dejó Daniel Bisogno con su hija Michaela.

Y es que Linet Puente reveló que prometió llevar a la hija de Daniel Bisogno a ver películas de terror , tal y como lo hacía su padre.

Linet Puente reconoció que todavía no lo ha hecho, pero pronto invitará a Michaela al cine.

Asimismo, Linet Puente destacó que se divertirá con la hija de Daniel Bisogno, pues a ella también le gustan las películas de terror.

“Su papá la llevaba a ver esas películas a las 10 de la noche, pues voy a tener que hacerlo. A las 10 de la noche no, pero si lo voy a tener que hacer”

Al ser cuestionada sobre la polémica entre la familia de Daniel Bisogno y la mamá de su hija , Linet Puente prefirió no opinar sobre el tema.

Y es que comentó que tiene un gran cariño por ambas partes, por lo que prefiere no meterse en el escándalo.

“No sé nada de eso, yo he tratado de mantenerme al margen. No me quiero meter en ese tema, ojalá les vaya muy bien, ha sido muy doloroso para todos como para que además tengan todo este ruido encima, sobre todo porque hay niños de por medio”

Linet Puente