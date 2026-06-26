A 11 años de la muerte de Joan Sebastián, se determinó que su herencia será repartida entre 9 herederos.

La familia Figueroa compartió un comunicado para revelar cómo será repartida la herencia de Joan Sebastián y se determinó que 9 personas recibirán su legado:

José Manuel Figueroa Zaralea Figueroa Sucesión de Julián Figueroa Marcelia Figueroa Juliana Figueroa D’Yave Figueroa Alina Espín Villalobos Alejandro Chaidez-Figueroa, hijo de Trigo Figueroa Descendientes de Juan Sebastián Figueroa

Así se repartió la herencia de Joan Sebastian a 11 años de su muerte

Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015 y no dejó testamento, lo que ha complicado la repartición de su herencia.

Tras 11 años de disputa, el Tribunal del Condado de Hidalgo determinó que Joan Sebastian vivía en México.

También se determinó que la herencia de Joan Sebastian debe ser repartida entre 9 nuevas personas y sus descendientes.

Joan Sebastian, cantante. (Cuartoscuro)

Recordemos que Trigo Figueroa, Juan Sebastián y Julián Figueroa murieron, por lo que sus hijos serán los herederos de la parte que les correspondía.

Se colocó un nuevo albacea, quien administra los bienes hasta que sean repartidos.

Así quedará repartida la herencia de Joan Sebastian (Instagram/@joansebastian)

Esto ocurrirá con herencia que le corresponde a Julián Figueroa

Actualmente, Imelda Garza Tuñón impugnó el testamento de Julián Figueroa, el cual dejaba como heredero universal a su hijo.

La sucesión testamentaria de Joan Sebastián se está realizando en Texas, pero reconoce la sucesión que se está realizando para determinara los herederos de Julián Figueroa.

El comunicado de la familia Figueroa menciona que se reconoce dicho proceso, pero serán las autoridades mexicanas quienes determinen quiénes son los herederos de Julián Figueroa.

Por lo tanto, la parte que le correspondía a Julián Figueroa será entregada hasta que se determine quiénes son sus herederos.

Aclaran que solo José Julián Figueroa y su mamá entrarían en esta sucesión testamentaria, si así lo determina un juez.