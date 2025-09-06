El actor de 28 años de edad, Michael Ronda y su novia la influencer de 25 años de edad, Karena Flores se han comprometido.

Luego de una romántica petición de Michael Ronda y Karena Flores en Punta Mita en el estado de Nayarit.

El romántico compromiso de Michael Ronda y Karena Flores en Punta Mita; así fue

A través de la revista Caras es como Michael Ronda y Karena Flores han anunciado su compromiso, tras cinco años de relación.

Romántico compromiso de Michael Ronda y Karena Flores que tuvo lugar en la playa de Punta Mita.

Compromiso de Michael Ronda y Karena Flores que compartieron con sus seguidores con una sesión de fotos en Punta Mita, y donde se dejaron ver más enamorados que nunca.

Entre los detalles del romántico compromiso de Michael Ronda y Karena Flores en Punta Mita, el actor reveló que quería casarse porque cree en el matrimonio.

Asimismo, el actor de Soy Luna, Michael Ronda no escatimo para su romántico compromiso con Karena Flores en Punta Mita, pues el mismo diseño el anillo de compromiso con ayuda de la joyería.

Acá te dejamos las imágenes del romántico compromiso de Michael Ronda y Karena Flores en Punta Mita:

Así se conocieron Michael Ronda y Karena Flores

Ante el romántico compromiso de Michael Ronda y Karena Flores en Punta Mita, el actor también reveló cómo es que se conocieron.

A lo que Michael Ronda reveló que conoció a su ahora comprometida Karena Flores en una fiesta de un amigo , sin embargo, no se animó a hablarle.

Pues incluso Michael Ronda contó que tuvo que irse de la fiesta para ir a un concierto, pero ante el flechazo regresó con tal de saber el nombre de la chica que lo había impactado.

Para luego conocer a Karena Flores, quien es prima de su amigo, momento en el que supo que con ella se casaría.