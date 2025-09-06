El romance entre Sutton Foster y Hugh Jackman se consolida y sorprende a sus fans

Al parecer y pese al escándalo que hubo alrededor del romance entre Sutton Foster y Hugh Jackman, ahora la pareja está más que consolidada.

Sin duda el romance entre la actriz estadounidense de 50 años de edad, Sutton Foster y el actor australiano de 56 años de edad, Hugh Jackman ha sido uno de los que más han sorprendido en la industria.

Según fuentes cercanas a los actores para la revista People, Sutton Foster y Hugh Jackman han dicho que todavía están “fuerte” como pareja.

Información que sale a la luz, luego de que siete meses atrás, Sutton Foster y Hugh Jackman hicieran pública su relación sentimental.

Asimismo el informante dijo a la revista People, que la nueva pareja formada por Sutton Foster y Hugh Jackman ha construido una “buena base”.

Sutton Foster y Hugh Jackman consolidan su romance con apoyo mutuo

Entre los detalles que han hecho que el romance entre los actores Sutton Foster y Hugh Jackman sea sólido, se dice es un factor es el apoyo mutuo que se tiene.

Pues pese a haber revelado su relación, ha sido poco lo que se han dejado ver Sutton Foster y Hugh Jackman de manera pública.

Sin embargo, los fans se han sorprendido, luego de que se reveló cómo es que Sutton Foster y Hugh Jackman se han estado apoyando mutuamente en sus carreras durante estos meses de relación.

Luego de que Hugh Jackman se le viera asistiendo a una actuación del musical de su novia Sutton Foster en Once Upon a Mattress en Los Ángeles en California, Estados Unidos.

Mientras que a Sutton Foster se le vio asistir la noche de apertura en el Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York en apoyo a Hugh Jackman.