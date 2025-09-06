El romance entre Sutton Foster y Hugh Jackman se consolida y sorprende a sus fans

Al parecer y pese al escándalo que hubo alrededor del romance entre Sutton Foster y Hugh Jackman, ahora la pareja está más que consolidada.
Sutton Foster y Hugh Jackman sorprende a fans, pues su romance sigue consolidándose
Sin duda el romance entre la actriz estadounidense de 50 años de edad, Sutton Foster y el actor australiano de 56 años de edad, Hugh Jackman ha sido uno de los que más han sorprendido en la industria.
Según fuentes cercanas a los actores para la revista People, Sutton Foster y Hugh Jackman han dicho que todavía están “fuerte” como pareja.
Información que sale a la luz, luego de que siete meses atrás, Sutton Foster y Hugh Jackman hicieran pública su relación sentimental.
Asimismo el informante dijo a la revista People, que la nueva pareja formada por Sutton Foster y Hugh Jackman ha construido una “buena base”.
Sutton Foster y Hugh Jackman consolidan su romance con apoyo mutuo
Entre los detalles que han hecho que el romance entre los actores Sutton Foster y Hugh Jackman sea sólido, se dice es un factor es el apoyo mutuo que se tiene.
Pues pese a haber revelado su relación, ha sido poco lo que se han dejado ver Sutton Foster y Hugh Jackman de manera pública.
Sin embargo, los fans se han sorprendido, luego de que se reveló cómo es que Sutton Foster y Hugh Jackman se han estado apoyando mutuamente en sus carreras durante estos meses de relación.
Luego de que Hugh Jackman se le viera asistiendo a una actuación del musical de su novia Sutton Foster en Once Upon a Mattress en Los Ángeles en California, Estados Unidos.
Mientras que a Sutton Foster se le vio asistir la noche de apertura en el Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York en apoyo a Hugh Jackman.