Arturo Carmona -de 48 años de edad- cree que Cruz Martínez está “tristón” por la denuncia de Alicia Villareal por violencia y aclara su relación con el cantante.

Aunque Arturo Carmona asegura mantenerse al margen de los problemas de Cruz Martínez y Alicia Villarreal, el actor está ya contó cómo se encuentra su socio.

A 2 meses de la denuncia de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- contra Cruz Martínez, Arturo Carmona asegura que ve “tristón” al ex de la cantante.

No obstante, Arturo Carmona aseguró a los medios que él ha tratado de ser transparente y mantenerse al margen de los problemas de Alicia Villarreal.

“No hay nada oculto, lo he dicho todo el tiempo, en cada momento, en cada etapa. Somos socios, seguimos trabajando, sigue habiendo conciertos de Kumbia Kings. Entonces yo creo que no tiene nada de sorprendente que nos vean juntos cuando estamos planeando y seguimos trabajando juntos”

Arturo Carmona dice que ve afectado a Cruz Martínez y anímicamente mal, pues entiende que la separación y el proceso legal en su contra son un asunto serio.

Alicia Villarreal “no me prohibió nada”, dice Arturo Carmona tras regaño por andar de chismoso

“Mira, yo no me meto en ese tema porque al final es un proceso que tienen que vivir ellos. Sí, lo veo obviamente tristón, obviamente, lo veo anímicamente, no como por lo regular lo conocemos, lo veía. Pero yo creo que es normal”

Arturo Carmona