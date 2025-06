Arturo Carmona -de 49 años de edad- se hartó de la polémica que revivió Alicia Villarreal y se defiende de las declaraciones de la cantante.

“Mejor pregúntenle: ¿quién golpeó a quién?“, dijo el ex de Alicia Villareal para alegar defensa propia y no un ataque violento.

A principio de junio de 2025 resurgió una carta de Alicia Villarreal describiendo un episodio de violencia con Arturo Carmona.

A mediados de mes el actor se mostró visiblemente molesto por la situación, dando a conocer que fue la cantante quien inició la agresión.

Arturo Carmona ya se había pronunciado al respecto de la carta, reafirmando que no se estaba contando la historia completa.

En su versión de los hechos, el actor sostiene que en ningún momento hizo todo lo que aseguró Alicia Villarreal en su escrito.

“Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos, me decía cosas horribles y me cacheteó“

Fragmento de la carta de Alicia Villarreal.