Pese a lo ocurrido en las últimas horas con Ari Telch, el actor se presentará en el Teatro Xola Julio Prieto.

Este lunes 9 de noviembre de 2026, el reconocido actor ofrecerá la penúltima función del cierre de temporada de su monólogo D’Mente, el cual aborda con humor los prejuicios sobre los padecimientos de salud mental.

La obra se basa en una experiencia personal. En 2022, el actor reveló a la revista TVNotas haber sido diagnosticado con trastorno bipolar tipo II.

La cita es a las 20 horas en el recinto ubicado en Avenida Xola #809, colonia Del Valle en alcaldía Benito Juárez, CDMX.

En Ticketmaster se ofrecen boletos a partir de los $605 sin incluir los cargos extra.

Ari Telch tiene función programada en el Teatro Xola (Teatro Xola Julio Prieto / Facebook)

Ari Telch pide ayuda por supuesto secuestro

Mediante su cuenta de Facebook, Ari Telch alarmó a conocidos y desconocidos al publicar un mensaje en el que denunció haber sido secuestrado por una mujer, cuya fotografía compartió, pero identidad dijo desconocer.

En su publicación, el actor dijo creer estar secuestrado por la persona que lo alejó de Lupita Nyong’o, y que al darse cuenta que se escapó, lo estaba persiguiendo.

Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo. Ari Telch

“Estoy en peligro”: Ari Telch pide ayuda y denuncia que una mujer lo persigue (especial )

Sus palabras inevitablemente causaron preocupación, mientras que algunos cibernautas dieron por hecho que se trata de un sarcasmo para promover su monólogo, otros más creen que el actor sufrió una crisis clínica.

Al momento, Ari Telch no se ha pronunciado y tampoco su agencia. Al seguir en pie la puesta en escena, se cree que en cuestión de horas se dará información sobre lo ocurrido.

Cabe mencionar que el famoso fue diagnosticado con trastorno bipolar tipo II en 2002 durante un viaje a Brasil.

No obstante, tardó 20 años en hablar de su padecer, lo cual hizo para exponer su experiencia con fines informativos. Lo ha hablado en medios y lo llevó al escenario.