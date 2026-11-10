Ari Telch aseguró estar muy enamorado de una mujer veracruzana a quien conoce desde hace 29 años, luego de que una imagen juntos generara nuevas preguntas en redes sociales.

El actor aclaró que el mensaje alarmante que compartió en redes sociales no describía una situación real, sino una estrategia para promocionar su monólogo de teatro D’Mente.

Además de revelar que su pareja ya es abuela, Telch explicó que su hija Sofía tampoco se preocupó por la publicación, pues conoce su sentido del humor.

¿Quién es la mujer de la fotografía de Ari Telch?

Durante una entrevista en el Teatro Xola, Ari Telch habló de su relación y se refirió cariñosamente a su pareja como “mi jarocha”.

El actor contó que conoce a la mujer desde hace 29 años y que, después de reencontrarse, ambos comenzaron esta etapa sentimental que describió con entusiasmo.

“Estoy en peligro”: Ari Telch pide ayuda y denuncia que una mujer lo persigue (especial )

Al hablar de su vida amorosa, el actor bromeó sobre haber buscado anteriormente “mujeres trofeo” y señaló que ahora está profundamente enamorado de su pareja.

La fotografía había llamado la atención porque Ari Telch la publicó primero como imagen de portada y después la acompañó con un mensaje que simulaba una emergencia.

En el texto, afirmó que la mujer lo perseguía, que estaba en peligro y que no recordaba su nombre; incluso pidió ayuda para localizarlo.

Más tarde, el actor se presentó con normalidad a la función de D’Mente en el Teatro Xola y explicó que todo había sido una broma publicitaria.