Mariana Ochoa -de 46 años de edad- advirtió que venía un “remolino” sobre su separación de OV7, pero niega que haya amenazado a sus ex compañeros.

El próximo 21 de marzo será el cierre de los 90’s Pop Tour en la Arena CDMX y cuatro integrantes de OV7 estarán presentes.

Desde la última gira de OV7 se supo de la enemistad entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy -de 45 años de edad- por lo que muchos sabías que no sería invitada a este evento.

Desde que finalizó la última gira de OV7, Mariana Ochoa y Ari Borovoy se distanciaron, lo que generó rumores sobre las causas de su pelea.

En un reciente encuentro con medios, Mariana Ochoa mencionó que pronto hablaría de lo que pasó con sus ex compañeros de OV7.

Mariana Ochoa evade cuando le preguntan si “sintió feo” que Ari Borovoy no la invitara al regreso de OV7

Incluso aseguró que se venía un “remolino” y que daría una conferencia de prensa.

Las declaraciones de Mariana Ochoa fueron vistas como “amenazas” hacia sus ex compañeros, por lo que salió a aclarar la situación.

El viernes 28 de febrero, Mariana Ochoa compartió un comunicado en Instagram, para negar que tenga planes de perjudicar los integrantes de OV7.

“Estoy sumamente por los encabezados de algunos medios respecto a la conferencia en la que participé (…) Quiero hacer del conocimiento de todos que en ningún momento he lanzado una amenaza en contra de algún ex compañero de OV7”

Mariana Ochoa asegura que su intención nunca fue amedrentar, como algunos medios lo han manejado.

“Extenderé una rueda de prensa en los próximos días, soy y siempre he sido una persona pacífica y siempre me he dirigido con respeto hacia los demás”

Comunicado de Mariana Ochoa