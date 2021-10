Arath de la Torre se queda un año más en Hoy, el conductor reveló que ya habló con la empresa y le confirmaron que sigue en el matutino como uno de los presentadores estelares.

En entrevista Arath de la Torre destacó que se ha ganado ser titular en el programa Hoy y reconoció que estar en el matutino le ha permitido tener un mayor contacto con las personas.

A inicios de este año Arath de la Torre se sumó al programa Hoy como uno de los conductores principales. Aunque sus compañeros lo recibieron muy bien, los seguidores del matutino expresaron sus dudas sobre el trabajo del actor.

Pese a las críticas que ha recibido desde su llegada, Arath de la Torre confirmó que se queda un año más en el programa Hoy.

“Creo que es un regalo de la vida, me quedo otro año, ahorita ya hablamos con la empresa y la verdad es que estoy muy contento”

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Arath de la Torre habló sobre su futuro profesional y se mostró muy emocionado al revelar que ya había hablado con los ejecutivos y le habían comentado que seguía en el matutino.

Arath de la Torre señaló que estar en el programa Hoy te da un contacto directo con las personas, además recalcó que cualquier cosa que se diga en el matutino repercute en los medios.

“Todo lo que tú dices en Hoy repercute increíblemente en los medios, se magnifica y Hoy me hadado esa posibilidad de estar en contacto, de entender a las nuevas generaciones, a las generaciones que me han seguido durante 30 años”

En el video, Arath de la Torre se mostró agradecido con la oportunidad de estar en el programa Hoy, pero recalcó que el ser titular se gana con el trabajo diario.

Para Arath de la Torre estar en el programa Hoy es un regalo por sus 30 años de carrera. Además recalcó que su carrera no ha sido nada fácil ya que cada proyecto ha sido un gran reto.

“Es un regalo de carrera, ha sido difícil. Cada proyecto es un desafío nuevo, tengo que superarme a mí mismo. Siempre he tratado de estar vigente y pues Hoy me da la oportunidad de estar siempre con la familia mexicana”

Arath de la Torre destacó que estar en el programa Hoy le ha permitido hacer muchas cosas que antes no podía por los horarios que se manejan al hacer una telenovela.

“Tengo tiempo para estar con mis hijos, para hacer cosas que en mi vida las he hecho, porque siempre he hecho telenovelas y tus horarios son muy complicados (…) estoy muy contento”

Pese a que tiene varios proyectos detrás de la pantalla, Arath de la Torre destacó que afortunadamente las personas todavía lo quieren ver al frente de los proyectos.

Tras las polémicas que ha protagonizado, Arath de la Torre confesó que a él las críticas le gustan, porque lejos de afectarlo lo hacen crecer.

“No me echan para bajo me pican a mí las críticas me gustan, cuando alguien te critica bien te hace crecer”

Arath de la Torre