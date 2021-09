Arath de la Torre sobre comercial de los Voladores de Papantla: “Quién es su puto sano juicio le va a tirar a su propia cultura”

A tres meses de la polémica que protagonizó Arath de la Torre al realizar un comercial de prestamos bancarios en donde se hace referencia a los Voladores de Papantla, el conductor reveló qué continúan los ataques en su contra.

Durante el programa ‘Miembros al Aire’, Arath de la Torre habló sobre la controversia en la que se vio en vuelto y reveló que incluso su familia se vio afectada.

En el video Arath de la Torre se mostró molesto por el poco apoyo que recibió e incluso reveló que la compañía se desatendió del asunto.

Arath de la Torre destacó que su caso es un claro ejemplo de como se descontextualiza una situación y se genera una ola de críticas que no tienen sentido, ay que no se burló de los Voladores de Papantla.

“Todo lo que digo, de pronto veo las notas que las retoma gente desconocida en las redes y las vuelven a descontextualizar. Me vuelven a atacar y no explican ni aportan nada”

En el video Arath de la Torre puntualizó que la verdadera responsable es la empresa que lo contrato, ya que el no tuvo injerencia en el guion.

“Acá el asunto es que yo en la campaña que hice con la empresa responsable de esto, no yo… Aunque se rían de mí, yo no tengo injerencia en esta ocasión, ni en los guiones, ni en el contenido, ni en nada”

Arath de la Torre destacó que cuando leyó el guion no vio nada que pudiera afectar a las personas y en especifico a los Voladores de Papantla.

Durante su platica destacó que solo faltaron dos personas que descontextualizaron para generar la polémica. Además, señaló que han estado investigando la situación.

Arath de la Torre pidió que existan leyes que protejan a las personas de la descontextualización, ya que señaló que ese fue el origen de todo el problema.

Arath de la Torre reveló que la compañía no se portó a la altura y lo dejó solo con toda la polémica que se generó sobre los Voladores de Papantla.

“La empresa no ha estado a la altura de las circunstancias con un servidor, yo creo que no es el momento de decirlo, en su momento lo hablaré porque evidentemente a mí me atropellaron. No han volteado a ver qué me ha pasado, con eso te digo todo”

Arath de la Torre