Anuel AA quedó exhibido por 6ix9ine con un venenoso comentario que lo tacha de “padre irresponsable”.

El rapero 6ix9ine -conocido también como Tekashi- le envió un contundente mensaje a Anuel AA luego de que compartiera una foto de su hija Cattleya.

Donde deja a Anuel AA expuesto en redes sociales por ser un padre irresponsable y no ver por su hija desde su nacimiento.

En el mes de marzo, Anuel AA y Yailin La Más Viral dejaron sus diferencias para darle la bienvenida a su hija Cattleya.

Por lo que una vez que nació su hija Cattleya, la cantante de República Dominicana solicitó el divorcio alegando “incompatibilidad de caracteres”.

Yailin La Más Viral lo dejó claro, no piensa volver con Anuel AA y actualmente está saliendo con el rapero 6ix9ine.

Aunque no han confirmado su relación y solo aseguran que son amigos.

Sin embargo, el rapero 6ix9ine ha demostrado mucho interés en Yailin La Más Viral; además de regalarle lujosos obsequios, también la ha defendido.

Como en la reciente publicación de Anuel AA donde comparte una fotografía de su hija Cattleya recién nacida en el cunero del hospital.

El rapero 6ix9ine no se quedó callado y le mandó un fuerte mensaje a Anuel AA, en donde lo acusa de ser un padre irresponsable.

A pesar de demostrarse un papá ejemplar en las redes sociales.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses”.

6ix9ine