¿Anuel AA acosó a Karol G? Estas serían las señales de violencia machista en que incurrió al mandar diversos mensajes a su expareja.

Después de casi tres años de relación, Anuel AA y Karol G anunciaron el fin de su relación. Al principio ambos artistas señalaron que había un gran cariño entre ellos.

Pero poco tiempo después Emmanuel Gazmey Santiago, nombre del artista puertorriqueño comenzó una relación con Yailin La Más Viral -de 20 años de edad-.

Fue a principios de este año que Anuel AA -de 30 años de edad- confirmó su separación de Yailin La Más Viral y pidió a sus seguidores respeto para la madre de su hija.

Desde ese momento Anuel AA ha mandado diferentes indirectas a su ex Karol G -de 32 años de edad-, sin embargo usuarios han señalado que ha ejercido violencia machista.

Estas serían las señales de que Anuel AA ha ejercido violencia machista en contra de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, lo que ha generado un gran debate en las redes sociales.

Karol G y Anuel AA (@karolg)

Exhiben la violencia machista de Anuel AA hacia Karol G

A dos años de que terminó su relación, los nombres de Anuel AA y Karol G vuelven a ser tendencia por todas las indirectas del cantante a su ex.

Tras terminar con Karol G, Anuel AA se mostró muy enamorado de Yailin La Más Viral. Sin embargo ahora que finalizó su matrimonio, el cantante ha querido revivir su romance con la colombiana.

Con el objetivo de promocionar su canción ‘Mejor que yo’, Anuel AA no ha dejado de enviar indirectas hacia Karol G.

En medio de todas las indirectas de Anuel AA, Karol G y Feid habrían confirmado su romance al ser captados juntos cuando llegaron al estadio Arena en Miami, Estados Unidos.

Después de varios meses de rumores, Karol G y Feid -de 30 años de edad- se habrían dejado ver tomados de la mano, confirmando de esta manera que mantienen un romance.

Pese a que ya se había especulado sobre el romance de Karol G y Feid, eso no habría detenido a Anuel AA para enviarle diferentes indirectas a la cantante colombiana.

Sin embargo usuarios consideran que Anuel AA ha ido más allá e incluso ha incurrido en violencia machista contra Karol G.

Tal es el caso de la playera que utilizó Anuel AA en los premios ‘Tu música urbano’ en donde se puede leer: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Incluso Anuel AA utilizó la portada de la canción con la que dio a conocer su relación con Karol G.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Esta playera ha generado un gran debate en redes sociales y es que muchos usuarios han señalado que es violencia machista contra Karol G.

El usuario de TikTok ‘Tiochalex’ cuestionó que tras la fotografía de Anuel AA las personas sigan culpando a Karol G sin darse cuenta que es violencia machista.

En su video, el usuario criticó que hoy en día las personas no se den cuenta como funciona la violencia machista y sigan culpando a las mujeres de esta situación sin darse cuenta que al que deberían de cuestionar es al hombre que la ejerce.

Usuarios critican la violencia machista de Anuel AA hacia Karol G

Pero no ha sido el único que ha criticado que se siga aplaudiendo la violencia machista y es que tras las indirectas de Anuel AA hacia Karol G se ha generado un debate sobre los comentarios que recibe un hombre y una mujer.

A través de las redes sociales, usuarios han señalado la hipocresía que existe en la sociedad y es que mientras que a Anuel AA se le aplauden este tipo de mensajes, Shakira fue criticada por dedicarle una canción a su ex Gerard Piqué.

“A Shakira la criticáis por hacer canciones sobre su ex. Anuel sube esto a su Instagram por la relación de Karol G y Feid y os parece tan normal. Hacéoslo mirar porque menudo bochorno”, “No entiendo la gente que le está haciendo fiestas a Anuel por esto. Literalmente estamos ante un misógino que se está haciendo propaganda a partir de instrumentalizar y acosar a su exnovia. ¿Saben quiénes mismos tienen esos patrones de conducta? Los feminicidas”, se puede leer en las redes.

“El acoso no es una estrategia de marketing”, “Dejen de romantizar o reseñar el hostigamiento que tiene Anuel AA con Karol G como si fuera una tendencia del género urbano”, “Papi, ¿pero por qué? Ya suelta”, “La terapia sale más económica que tu playera”, “Aprende a valorar a una mujer”, “Las mujeres no somos un producto y, por ende, no somos propiedad de nadie”, son otros de los mensajes que ha recibido.

Anuel AA (Captura de Pantalla )

Anuel AA (Captura de Pantalla )