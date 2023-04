Tal parece que el nacimiento de Cattleya, que tuvo lugar en marzo, cambió la forma de pensar y actuar de Anuel AA, quien finalmente aceptó que es papá de tres: dos bellas niñas y un guapo niño.

Así es, para gran sorpresa de sus fans, Anuel AA, de 30 años de edad, celebró la paternidad publicando en su cuenta de Instagram una fotografía al lado de su hijo Pablo, de 9 años de edad, a quien le prometió un encuentro con sus hermanas, Cattleya y Melissa.

“@Pabloanuelgaz sí, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estaremos todos juntos, un día, pronto”, escribió en la red social Anuel AA.

Palabras que aplaudieron sus fans: “Así se hace, los niños no tienen la culpa”, “Por fin se te fue la brujería”, “Por fin está regresando el Anuel enfocado en su familia”, se lee entre comentarios.

Anuel AA junto a su hijo Pablo (@anuel / Instagram)

A Anuel AA le costó 10 meses reconocer a su hija

Gianella Gazmey, la segunda hija de Anuel AA, nació el 13 de junio de 2022; sin embargo, hasta ese momento el cantante aún se negaba a reconocerla.

Por ello, Melissa Vallecilla, la mujer -de 28 años de edad- que aseguró haber tenido un romance fugaz con el cantante, mismo que tuvo consecuencias, publicó un video de la bebé el día en que nació la tercera hija de Anuel AA.

El objetivo fue presionar mediaticamente al cantante para que reconociera a su hija pues se lo prometió, pero no había cumplido.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Anuel AA aún no conoce a su hija

A Melissa se le cumplió, Anuel AA ya reconoció públicamente a su hija así como aseguró que no la abandonará nunca.

“No importan las circunstancias de como pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”, cita el aún esposo de Yailin La Más Viral, de 20 años de edad.

Así como asegura amar a su hija aunque aún no la conozca y aprovecha para aclarar que no tuvo una relación de meses con Melissa sino de horas.

“Salió diciendo que estuvo conmigo 8-9-10 meses en una relación cuando yo nama la vi 4 ó 5 horas, subrayó y advirtió que cuando tuvo sexo con la modelo era un hombre soltero.