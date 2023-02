¿Quién es Melissa Vallecilla, la mamá de otra hija de Anuel AA que lo amenazó con exponer sus secretos? La mujer volvió a ponerse en el ojo público luego de que el cantante terminó con Yailín la más viral.

Anuel AA se encuentra en medio de la controversia luego de que anunció en un live que se había separado de Yailín la más viral y pidió que la apoyen ya que es la madre de su hija.

En la misma transmisión Anuel AA -de 30 años de edad- señaló que le han “achacado” cosas como “lo de la niña” de “Colombia”, haciendo referencia a las declaraciones de Melissa Vallecilla.

Melissa Vallecilla no se quedó callada y amenazó a Anuel AA con exponer sus secretos. Tras estas declaraciones muchas personas se han cuestionado sobre quién es esta mujer.

¿Quién es Melissa Vallecilla, la mamá de otra hija de Anuel AA?

Melissa Vallecilla es una mujer que nació en Houston, Texas y de raíces colombianas que asegura haber tenido una relación con Anuel AA de la que habría nacido su hija Gianella S. Gazmey.

Fue en marzo de 2022 cuando Melissa Vallecilla -que en ese momento tenía 28 años de edad- apareció, debido a una investigación de El Gordo y La Flaca, y afirmó que esperaba un bebé de Anuel AA.

Melissa Vallecilla estudió finanzas por cinco años en la Universidad de Houston. En noviembre pasado ofreció una entrevista a People en Español donde señaló que se iba a reinventar y dejar a un lado su carrera para poder estar cerca de su hija.

“Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo” Melissa Vallecilla

En junio del año pasado, Melissa Vallecilla le dio la bienvenida a su hija Gianella S. Gazmey. De acuerdo con la mujer conoció a Anuel AA en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021.

Aunque Anuel AA siempre negó su paternidad, se difundió una prueba de paternidad prenatal que resultó 99% positiva.

“No tengo un carajo que esconder. Si yo tengo una hija, la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey” Anuel AA

Melissa Vallecilla señaló a People en Español que Anuel AA si aportaba dinero: “Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención”.

A través de sus redes sociales, Melissa Vallecilla suele compartir varias publicaciones junto a su hija.

Además comparte que su pasión son los viajes y el ejercicio.

Anuel AA acusa a Melissa Vallecilla de tener un interés económico

En medio de la controversia, Anuel AA ha acusado a Melissa Vallecilla de solo tener un interés económico y querer usar al bebé para lograrlo.

“Pero si tú crees que vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa, o si el plan era sacarme millones, si ese era plan, chocaste contra la pared tú misma, porque ese tiro te salió por la culata” Anuel AA

Anuel AA puntualizó que sus hijos van a recibir todo, pero que solo ellos pues él trabaja para que sus pequeños estén bien.

“Eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos” Anuel AA

Melissa Vallecilla utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de Anuel AA y amenazó de exponer la “porquería que es”.

“¿Por qué no salís a hablar las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Dizque no supiste más de mí? ¿Qué a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de…” Melissa Vallecilla

En su mensaje Melissa Vallecilla cuestionó que donde estaban los que la criticaban y decía que mentía, pues ahora ya se ha visto quién es Anuel AA.

“¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No dizque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías” Melissa Vallecilla