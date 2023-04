Emmanuel Gazmey Santiago conocido artísticamente como Anuel AA renunció al amor pues considera que enamorarse es hacer un pacto con Lucifer, es decir, siempre acaba mal, según él.

Así lo dio a conocer Anuel AA, de 30 años de edad, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 32 millones de personas.

Con el corazón roto, Anuel AA advirtió que solo amará a su hermana y a sus dos hijas, pero no a una mujer.

“Ahora no voy amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis 2 hijas bellas también”, subraya y explica que “enamorarse es hacer un pacto con Lucifer (ya que) al final del camino el falso amor te va a joder”.

Palabras que algunas personas aseguran podrían hacer referencia a alguna canción o una proyección de alguien dolido.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Anuel AA y su renuncia al amor genera burlas

“¿Te dolió amorsh? No te salió con la domi”, “Este tipo sí es mujercita, Yailin calladita y éste hablando”, “Pero si tú no te amas ni a ti mismo. De verdad que últimamente eres un caos”, “El silencio de La Más Viral lo está matando”,

“Anuel me gusta tu música, pero sin duda te vendes en el ámbito de las mujeres como un hombre sin valores, aprende a valorar a las mujeres”, “Por amor de Dios, no uses a tus nenas para tener marketing”, le expresan entre comentarios.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Anuel AA renuncia al amor tras romper con Yailin La Más Viral

Hasta el momento se desconocen los motivos por lo que Anuel AA y Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, se separaron; sin embargo, en Internet surgieron un par de teorías.

Se dice que Anuel AA engañó a Yailin La Más Viral con una mujer llamada Shaarza Moriel, de 21 años de edad, quien publicó imágenes que supuestamente probaban su amorío; sin embargo, él lo negó.

Anuel AA / Shaarza Moriel (Especial)

Una segunda versión asegura que la cantante de República Dominicana se cansó de las infidelidades de Anuel AA, pero sobre todo de su adicción a las drogas, la cual se negó a tratarse por su hija Cattleya.

Aunque se esperaba que Yailin La Más Viral se pronunciara al respecto, no lo hizo y él, por su parte, dijo que no hablaría para no hacer un circo.

Yailin La Más Viral y Anuel AA (Instagram/@yailinlamasviralreal )

Por otra parte, curiosamente esta ruptura hizo felices a muchos pues desde un inició no soportaron que el cantante hiciera público su romance con la dominicana a poco de haber terminado definitivamente con Karol G, de 32 años de edad.