Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- no está solo. El ex de Natália Subtil, cuenta con el apoyo de sus papás y de Antonia Mayer, su hermana.

A poco de que Sergio Mayer Mori se lanzara contra Natália Subtil -de 37 años de edad- por no permitirle ver a su hija, Antonia Mayer lo respalda.

Antonia Mayer respalda a su hermano, Sergio Mayer Mori, en su versión contra Natália Subtil

En un encuentro con reporteros, Antonia Mayer -de 18 años de edad- habló de la relación que tiene con su hermano Sergio Mayer Mori.

“Mi relación con mi hermano es increíble, es la mejor relación de hermanos que tenemos, o sea, no podría pedir por algo mejor” Antonia Mayer

Sergio Mayer junto a sus hijos (@sergiomayerb / Instagram)

Por lo que al dejar entrever que está enterada del escándalo que protagoniza Sergio Mayer Mori por su relación con Natália Subtil, Antonia Mayer no quiso crecer la polémica.

Sin embargo, Antonia Mayer celebró que su hermano esté contando su versión para que la gente se de cuenta del tipo de persona que es la modelo.

“Mi única opinión es que ya están viendo la clase de persona que es y ahí me voy a quedar” Antonia Mayer

Natália Subtil no permite que su hija conviva con la familia de Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori, no es el único. Natália Subtil no permite que su hija Mila conviva con la familia de su ex.

De acuerdo con Antonia Mayer, su familia ya no convive con Mila por problemas entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori.

“Sí, sí, nosotros sí (podíamos hablar por teléfono con ella). En un momento sí estaba esa posibilidad de comunicarnos con Mila, ahorita ya no” Antonia Mayer

Aunque no externó estar molesta o triste por el distanciamiento, la joven dejó claro que es Sergio Mayer quien, desde su nacimiento, ha estado presente en la vida de Mila , de actualmente 8 años de edad.

Así como ha apoyado a Natália Subtil, quien en entrevistas pasadas señaló que Sergio Mayer le ayuda a pagar la escuela de la menor.

“Mi papá ha sido muy presente en su vida, siempre ha estado ahí para apoyarlas a las dos”, comentó Antonia Mayer.

Sergio Mayer (Sergio Mayer Twitter @SergioMayerb )

Finalmente, la hija mayor de Sergio Mayer dice sentir un gran cariño por Mila, su sobrina que quiere estudiar actuación y que ha crecido mucho en los últimos meses.