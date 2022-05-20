Una Anne Hathaway mamá y de 40 años pisó la alfombra roja del Festival de Cannes 2022 y dejó impactados a todos: tanto seguidores y asistentes a la ceremonia.

Anne Hathaway se convirtió en tendencia por lo deslumbrante que se veía en su asistencia al Festival de Cannes 2022 y donde lució un elegante conjunto blanco a tres piezas de Armani.

La sencillez y elegancia con la que se presentó a Anne Hathaway en el Festival de Cannes 2022, recordó que es una auténtica princesa de Genovia.

Outfit de Anne Hathaway en Festival de Cannes 2022 demuestra que es la princesa de Genovia

Anne Hathaway se convirtió en tendencia de Twitter luego del espectacular atuendo con el que asistió al Festival de Cannes 2022, acompañada de Jeremy Strong.

Aunque Anne Hathaway no estaba desaparecida de los medios, pues recientemente compitió con Kelly Clarkson en un concurso de canto.

La forma en que lució en el Festival de Cannes 2022, dejó impactados a sus seguidores, quienes además reconocieron haberse acordado del ‘Diario de una princesa’.

Anne Hathaway en Diario de una Princesa (@annehathaway)

Los comentarios en redes sociales, señalaron que lucía como una reina de Genovia, tal como se veía cuando la corona de fue entregada en la secuela de ‘Diario de una princesa 2’.

“La reina de Genovia llegó a los Cannes”. @stuckiny2k

Anne Hathaway; recuerda que es la princesa de Genovia. (@stuckiny2k / Twitter)

“Luce igual que cuando interpreto a la princesa de Genovia”. @ItsAlexa 07

Anne Hathway como princesa de Genovia en el Festival de Cannes 2022. (@ItsAlexa 07 / Twitter)

“Es increíble como este Armani tan lindo y sencillo hace que Anne Hathaway nos deslumbre. Perfecto para ella. La princesa de Genovia es eterna”. @SoyGerardCortez

Anne Hathaway luce como princesa de Genovia en el Festival de Cannes 2022. (@SoyGerardCortez / Twitter)

Así fue como Anne Hathaway llegó a la alfombra roja del Festival de Cannes 2022 y hasta saludó como toda una princesa sí, así como la reina Clarisse Renaldi le enseñó.

Anne Hathaway, actriz. (LOIC VENANCE / AFP)

Anne Hathaway, actriz. (LOIC VENANCE / AFP)

Anne Hathaway, actriz. (LOIC VENANCE / AFP)

Anne Hathaway, actriz. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Acusan a Anne Hathaway de hacerse más joven cada año

Además de que Anne Hathaway lució espectacular en el Festival de Cannes 2022 e hizo que se recordara a Mía Thermopolis, la reina de Genovia, causó intriga en sus seguidores.

El próximo 12 de noviembre, Anne Hathaway cumplirá 40 años, así como lo lees. Y que apareciera con esa apariencia en el Festival de Cannes 2022 dejó impactados a todos.

Sus fans aseguraron que la actriz tiene un pacto con el diablo y que incluso cada año luce más joven, pues no aparenta tener 40 años.

Algunos creen que su juventud eterna se debe a que no es problemática.

“Casi 40 años tiene Anne Hathaway, lo de esta mujer es impresionante. Así se envejece cuando no eres problemática”. @Touche3196

Anne Hathaway y su juventud en el Festival de Cannes 2022. (@Touche3196 / Twitter)

Otros fans de la actriz apuntaron que parece una quinceañera.

“Anne Hathaway es tan hermosa casí 40 años y parece una quinceañera (sic)”. @AndresJovannyMa

Anne Hathaway y su juventud en el Festival de Cannes 2022. (@AndresJovannyMa / Twitter)

¿Habrá saga de Benjamin Button? Anne Hathaway podría ser perfecta para el papel, dicen.

“El extraño caso de Benjamin Butt… digo Anne Hathaway”. @cataquesadilla

Anne Hathaway y su juventud en el Festival de Cannes 2022. (@cataquesadilla / Twitter)

Anne Hathaway asistió al Festival de Cannes 2022, pues la actriz es protagonista de Armageddon Time, una película de James Gray que habla sobre relaciones raciales en 1980.