Anne Hathaway confiesa que ser madre ha sido “doloroso” y “complicado”

La actriz estadounidense Anne Hathaway, habló sobre lo más complicado y doloroso de la maternidad.

Recordemos que Anne Hathaway es mamá de dos pequeños; Jonathan, quien está por cumplir seis años, y de Jack, de a penas dos años.

Aunque la famosa de 39 años ha tenido el apoyo de su esposo Adam Shulman en todo momento, confesó que ha sido poco ‘romántico’ lo que ha tenido que vivir como mamá.

Cabe señalar que tenía problemas con la fertilidad y una serie de complicaciones al rededor de la maternidad.

Fue durante una entrevista para la revista WSJ Magazine, donde Anne Hathaway abrió su corazón y habló al respecto.

Anne Hathaway (@annehathaway)

Anne Hathaway compartió que, sí tiene ganas de tener un perder hijo: “Nos vemos haciendo todo lo posible por tener otro”, señaló.

Sin embargo, es algo que debe meditar, y debido a los retos que atravesó, pasarán algunos años, antes de que Anne Hathaway tenga más hijos.

Esto debido a que, tuvo que sopesar un viaje hormonal: “Ninguno de mis embarazos caminaron en línea recta”.

A pesar de ello, reconoció que ser mamá es una de las mejores travesías de su vida y se toma muy en serio su papel.

Anne Hathaway (AFP)

“No me sentí totalmente aterrizada y totalmente aquí hasta que fui madre. No es que me faltara integridad, pero me hizo querer ser completamente”, comentó.

“En todos los niveles, fiel a mi palabra. Y eso significa dejar de hacer cualquier tontería”, añadió.

Anne Hathaway pide que no sea romantizado el embarazo

Anne Hathaway expuso que, no todo en un parto es positivo; señaló que es complicado y doloroso, por lo que prefiere hablar de ello y no verlo como algo ‘romántico’ en su totalidad.

“Se tiende a pensar en el embarazo y en el tener hijos como si todo fuera positivo. Pero sé, por experiencia propia, que es mucho más complicado que eso”,dijo.

Anne Hathaway (Mario Anzuoni / Reuters)

Asimismo, la actriz prefirió hablar de ello, cómo un apoyo para las madres que atraviesan por la misma situación.

“Cuando descubres que tu dolor es compartido por otras personas, piensas que es una información útil para no estar aislada en tu dolor”, declaró.

“Quiero decir, ¿de qué hay que avergonzarse? Esto es dolor, y eso es parte de la vida”, agregó Anne Hathaway para concluir.