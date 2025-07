¿Angelique Boyer se puso a llorar? A la actriz la sorprendieron con fiesta de cumpleaños por sus 37 años de edad.

Previo al arranque de las grabaciones de la telenovela ‘Doménica Montero’, Angelique Boyer celebró con sus compañeros su cumpleaños y así fue el emotivo momento que vivió.

Angelique Boyer se ha consolidado como una de las actrices más queridas de la televisión mexicana por todos los proyectos que ha protagonizado.

En plena preparación para la telenovela ‘Doménica Montero’, Angelique Boyer fue sorprendida con una fiesta por su cumpleaños número 37.

Durante esta celebración, Angelique Boyer se mostró muy emocionada por lo que no pudo evitar llorar frente a todos sus compañeros.

Visiblemente emocionada, Angelique Boyer dio un emotivo mensaje por las sorpresas que le habían preparado por la celebración de su cumpleaños.

“Gracias por tomarse el tiempo y a todos por estar aquí por las palabras que me han dicho. Escuchar a estas princesas expresarse así de mí, ha sido un sueño hecho realidad, como las veo me vi y los sueños se cumplen, y esto para mí a mis 37 años no lo puedo dimensionar, de verdad gracias”

Angelique Boyer