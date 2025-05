Hace unos días, Mayela Laguna puso en la mira a Angelique Boyer al declarar que años atrás se echó un churrito de marihuana con la actriz francomexicana.

De acuerdo con Mayela Laguna -de 39 años de edad-, el momento se dio durante las grabaciones de la telenovela Rebelde, proyecto que incluyó la participación de Angelique Boyer.

Las dos mujeres no estaban solas, el actor y cantante Christian Chávez -de 41 años de edad- les hizo compañía y también fumó marihuana, pero ¿es verdad?

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una guapa y carismática Angelique Boyer fue interceptada por un grupo de reporteros quienes la cuestionaron por su relación con Mayela Laguna.

Por lo que al escuchar que Mayela Laguna aseguró que en el pasado fumó marihuana junto a ella y Christian Chávez, Angelique Boyer -de 36 años de edad- lo negó de inmediato.

Pero además de indicar que le sorprendió la absurda declaración, señaló que ni siquiera conoce a la polémica Mayela Laguna.

“Algo me comentaron anteriormente tus compañeros (de la prensa) y fue como: ¡Wow, Ok! La verdad no tengo el gusto de conocerla, pero espero esté muy bien”

Angelique Boyer