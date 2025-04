Angelique Boyer sumó un nuevo éxito a su carrera al protagonizar El extraño retorno de Diana Salazar.

Ante el triunfo que significó para Angelique Boyer -de 36 años de edad- ahora revela si planea pronto dejar México y buscar trabajo en Hollywood.

La actriz destacó que pese a tener una exitosa trayectoria, no se ve abandonando su país.

Angelique Boyer (@angeliqueboyer / Instagram)

Angelique Boyer revela si dejaría México para probar suerte en Hollywood

“No, la verdad no, me gusta mucho vivir aquí, no me veo allá”, expresó Angelique Boyer.

Angelique Boyer concedió una entrevista donde destacó que dentro de sus planes a futuro no está el abandonar México , país al que le tiene un amor incondicional.

Estrenando proyectos y con más trabajos en puerta con los que piensa sorprender al público, Angelique Boyer admite sentirse orgullosa de su trabajo en pantalla chica.

Por lo que no ha pasado por su mente dejarlo todo para probar suerte en el entretenimiento de Hollywood, como lo hizo Eiza González.

Angelique Boyer confesó que aunque admira y respeta a los actores que salen de México para buscar una oportunidad en el cine estadounidense, ella ama su tierra y “no se ve viviendo en otro país”.

Angelique Boyer se alista para un nuevo proyecto de telenovela

Angelique Boyer se dice lista para regresar a los foros con un nuevo proyecto de telenovela, y así fue como lo reveló.

“Con ganas de hacer proyectos y de hacer novelas. Hace casi dos años que no estoy en pantalla y me da gusto volver pronto”, expresó Angelique Boyer.

Según el perfil de telenovelas, NovelaLounge, en Instagram, Angelique Boyer está contemplada por el productor Venezolano Carlos Bardasano para el remake de La Dueña.

No obstante, por el momento no hay una confirmación oficial de Angelique Boyer ni el productor de la telenovela.