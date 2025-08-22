Angelique Boyer -de 37 años de edad- interpretó a Teresa hace 15 años y así recordó su icónico personaje.

Una de las villanas más recordadas de Angelique Boyer es Teresa, la “hembra mala” que sigue siendo recordada por sus frases y looks.

Angelique Boyer recuerda a Teresa a 15 años del estreno de la telenovela

En agosto de 2010 se emitió el primer capítulo de Teresa; a pesar del tiempo, Angelique Boyer sigue siendo recordada por su protagónico.

A 15 años de su estreno, Angelique Boyer recordó a Teresa con un video en Instagram recordando sus mejores frases.

“¡Ay, Teresa! A 15 años de este proyecto que me cambió la vida. ¿Recuerdan esas frases que se quedaron para siempre? ¿Cuál es tu preferida? Gracias por tanto amor a esta historia” Angelique Boyer

Angelique Boyer reconoció que su papel como Teresa Chávez fue el que catapultó su carrera y más de una década después, sigue siendo recordada.

En el video de Angelique Boyer se pueden ver las escenas más conocidas de Teresa, así como frases como:

“Odio ser pobre, lo odio”

“Entre ser y no ser, yo soy”

“Voy a pedirle a dios para que te ilumine o te elimine”

“Debo dominar mis sentimientos”

“Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”

Los fans de Angelique Boyer halagaron su actuación como Teresa y muchos aseguraron que siguen viendo la telenovela.

Incluso, Angelique Boyer se acaba de reencontrar con Juan Carlos Colombo, quien interpretaba al padre de Teresa, y compartió el momento en Instagram.

¿Dónde ver Teresa? La icónica telenovela de Angelique Boyer

Han pasado 15 años desde el último capítulo de Teresa, pero esta telenovela sigue causando furor entre el público.

Teresa ha sido repetida en Las Estrellas y el canal Tlnovelas.

Actualmente, se puede ver la telenovela completa de Teresa en ViX y algunos fragmentos de la novela en el canal de YouTube de Tlnovelas.

Angelique Boyer sigue siendo reconocida como la “hembra mala” de las telenovelas y gracias a su protagónico como villana ha tenido una exitosa carrera como actriz.