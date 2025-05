Ángela Aguilar confesó que entre ella y su esposo Christian Nodal -de 26 años de edad- sí existen ciertos aspectos en los que no coinciden como pareja.

En entrevista con Mariano Osorio, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- confirma que el cantante odia a los animales, una diferencia significativa en su matrimonio.

Ángela Aguilar hizo una polémica revelación sobre las diferencias que tiene con Christian Nodal, al decir que el cantante odia a los animales.

Ángela Aguilar continúo diciendo: “Él no deja que mi perrita se suba a la cama, pero yo la subo igual”.

Aunque Mariano Osorio intentó aclarar que ese tipo de actitudes no necesariamente implican que alguien odie a los animales.

Sin embargo, la confesión de Ángela Aguilar ya había hecho eco entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar con duras críticas hacia Christian Nodal.

Además de sus perros y caballos, Ángela Aguilar mencionó su deseo de ampliar su “zoológico familiar” con vacas miniaturas.

“Ahorita quiero vaquitas miniaturas, pero todavía no convenzo a mi marido”, bromeó la cantante.

A lo que Mariano Osorio le sugirió que comenzara con animales más pequeños para el agrado de Christian Nodal.

Ángela Aguilar, quien está a punto de cumplir un año de matrimonio con Christian Nodal, habló por primera vez de cómo le ha ido en su vida de casada.

La cantante se sinceró sobre el apoyo que le da Christian Nodal tras las críticas que ha recibido en redes sociales.

“Yo solo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo; me da mucha fuerza, porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también”

Además, Ángela Aguilar dijo que está muy contenta y feliz en su matrimonio.

El cual ha sido muy criticado porque inició a pocos meses de la ruptura del cantante con Cazzu.

“Yo no podría estar sonriendo si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”.

Finalmente, Ángela Aguilar presumió que acompaña a Christian Nodal a sus conciertos debido a que ambos trabajan mucho y pueden verse poco.

““Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas, estamos muy unidos”.

