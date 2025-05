¿A Christian Nodal no le gustó el nuevo look de Ángela Aguilar? Se revela que le gusta más su esposa con el cabello corto y le hace esta petición.

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de imagen y dejar a un lado su cabello corto.

Sin embargo, tal parece que no les gustó a todos y así lo confesó Ángela Aguilar al revelar que Christian Nodal -de 26 años de edad- la prefiere con el cabello corto e incluso le hizo una petición.

A su corta edad, Ángela Aguilar cuenta con una larga trayectoria dentro de la industria musical, por lo que ha decidido darle una renovación a su imagen.

Durante años, Ángela Aguilar optó por usar el pelo corto, sin embargo para esta nueva faceta musical decidió darle un cambio y aparecer con el cabello largo.

Pero, a Christian Nodal no le habría gustado la imagen a Ángela Aguilar y prefiere verla con el cabello corto, así lo confesó la cantante en una reciente entrevista.

Y es que de acuerdo con Ángela Aguilar, Christian Nodal le habría pedido que se quedará con su cabello corto y ya no se pusiera extensiones.

“Hace poquito, me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘ya quédate así, por favor’”

Ángela Aguilar