Ángela Aguilar -de 21 años de edad- pide ser llamada “señora González”, adoptando así el apellido de su esposo, Christian Nodal.

En una reciente entrevista, Ángela Aguilar reveló que no le gusta que le digan “señorita”, pues ya es una mujer casada pese a su edad.

Ángela Aguilar exige ser llamada “señora González”

Ángela Aguilar prefiere ser reconocida como “señora González”, dado el nombre completo de su esposo Christian Nodal, - de 26 años de edad.

“Disculpe usted, vea esto. Señora González, aunque le cueste más trabajo, gracias”, declaró Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial)

Ángela Aguilar aceptó en una entrevista reciente que, aunque es una mujer casada, mucha gente aún la llama “señorita”.

Por lo que la cantante se siente ofendida y quiere que el mundo sepa que se encuentra felizmente casada.

Ángela Aguilar mostró su anillo de matrimonio como prueba de su nueva etapa, un gesto que fue calificado como “exagerado” por parte de los internautas.

Además, Ángela Aguilar abordó los cambios que ha traído consigo su matrimonio; no solo en su carrera, sino también en la manera en la que es percibida por el público.

“La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ‘Angelita’, reclamó Ángela Aguilar, aludiendo a que muchas personas aún no reconocen el cambio en su vida .

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa siendo objeto de controversia por la manera en la que inició su romance.

Ángela Aguilar se siente inspirada tras contraer matrimonio

Ángela Aguilar compartió en entrevista cómo esta etapa del matrimonio ha influido en su carrera artística.

“En esta etapa de mi vida estoy super feliz, estoy muy contenta, muy inspirada. Aparte siento que le dio pie a esta nueva época a mi música que estoy experimentando con cosas nuevas”. Ángela Aguilar

Según sus declaraciones, su etapa de señora ha sido inspiradora para su música, por lo que Ángela Aguilar expresó su entusiasmo por los cambios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se preparan para celebrar su primer año de matrimonio, luego de haber unido sus vidas en julio de 2024.