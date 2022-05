Ángela Aguilar estuvo involucrada en la música desde que era una niña y no tenía ‘pena’ en expresar sus opiniones, es por eso que aseguraba que le iba a pegar en las ‘pompis’ a quien le fuera infiel.

La cantante de 18 años se ha preparado para ser cantante desde que tenía 4 años de edad y se volvió popular por la interpretación de canción ‘La chancla’.

Desde que inició su vida artística, Ángela Aguilar ha estado en el ojo público, pero este año lo inició con polémica tras mantener una relación sentimental con el compositor Gussy Lau.

Pero ni los escándalos detienen a la cantante y ha seguido cosechando éxitos con su talento en México y el extranjero.

Ángela Aguilar aseguraba que le iba a pegar a quien el fuera infiel

Usuarios de redes sociales viralizaron un video donde se ve a Ángela Aguilar cuando era niña y hablando de la infidelidad.

“Cuál es el punto de tener un novio, que si se va a ir contra, mejor tú nada más les pegas en las popis” decía una tierna Ángela Aguilar que no rebasa los 10 años.

Finalizó diciendo: “La chancla que tú tiras, no la vuelves a levantar” y con firmeza explicaba que no regresaría con alguien que le había sido infiel.

“Y ese novio te vuelve a decir, a no perdón, es que yo estaba con otra nada más por esta razón, no, no creo” decía Ángela Aguilar con su tierna voz que la caracteriza.

Los seguidores de la hija de Pepe Aguilar aplaudieron las palabras de la interprete y admiraron su sabiduría a su corta edad.

Halagaron el porte y carisma que tiene la cantante desde que era una niña, y agradecieron el consejo.

La frase que utiliza Ángela Aguilar pertenece a la canción ‘La Chancla’, una melodía que fue popularizada por su abuelo Antonio Aguilar.

Esta canción lanzó a la fama a la cantante, pues fue de los primero temas que la posicionaron en el gusto del público.

Ángela Aguilar hizo historia al ser la primera mujer, en 16 años, en colocarse en el número uno de la lista Bilboard en Regional Mexicano.

Su tema ‘Ahí donde me ven’ colocó a Ángela Aguilar en el primer lugar de la lista Bilboard y el video oficial cuanta con más de 28 millones de visualizaciones.