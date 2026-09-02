Ángela Aguilar aceptó que ha dicho “cosas equivocadas” en sus antiguas entrevistas, pero lo justifica mencionando que ha recibido presión social desde que es niña.

La cantante fue entrevistada por el periodista español Jomari Goyso y admitió que muchas de sus declaraciones a la prensa han sido arrogantes, por lo que se arrepiente.

A un año de su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar reveló que las agresiones que recibió por parte del público la obligaron a encerrarse en su casa por casi 3 meses.

Ángela Aguilar admite que dijo “cosas equivocadas” en antiguas entrevistas

Ángela Aguilar se encuentra en Marbella, España, para ser parte del show musical de Premios Juventud 2026. Ahí, aprovechó su visita para hacer una entrevista casual con Jomari Goyso.

La cantante confesó que ha estado expuesta a la vida pública desde pequeña, por lo que ha tratado de cumplir con las expectativas de los demás, pero muchas veces ha errado.

“Mi papá es u muy perfeccionista y nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la garganta como él diría, como que desde muy temprana edad sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOf)

La cantante admitió que ha cometido errores a la hora de expresarse en entrevistas.

“Muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar explicó que crecer entre el público ha sido de lo más complicado para ella, pues todas las etapas de su vida han sido expuestas.

“Me han visto en todas las etapas, en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes, yo siento que me vi de muchas formas me expuse y creo que eso es lo más difícil, tener la cámara en frente” Ángela Aguilar

La intérprete admite que ha hecho declaraciones que algunas veces han sido percibidas como arrogantes, pero se justifica diciendo que muchas de estas palabras las dijo cuando era adolescente.

Ángela Aguilar ha estado encerrada en su casa por miedo al hate

Tras el inicio de su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha sido blanco de diversos ataques en redes sociales y el hate provocó que la cantante se aislara del mundo exterior.

Ángela Aguilar confesó que estuvo hasta 3 meses encerrada en su casa por las agresiones de las personas.

“Duré como 2, 3 meses sin salir de mi casa en absoluto, porque me pasó, yo era muy de salir sola y de repente viví una que otra agresión que dije, no ya, y dejé de salir” Ángela Aguilar

La cantante dio a entender que alguien la agredió en la calle tras los escándalos de su matrimonio, por lo que decidió aislarse y las primeras veces que decidió retomar su vida tuvo que acudir acompañada de su madre por miedo.

Ángela Aguilar comentó que a un año de su matrimonio con Christian Nodal, Pepe Aguilar sigue muy preocupado por ella y le pregunta constantemente sobre su estado de ánimo.