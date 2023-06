Nuevos reportes han revelado que la nueva película para el DCEU, Batman: The Brave and the Bold ya tiene director y sí, es uno de los más queridos hasta el momento.

Mucho se ha hablado sobre la reforma que James Gunn -56 años- pretende hacer con el nuevo universo cinematográfico de DC, el cual comenzará con la película de The Flash.

Y una de las películas más esperadas por los fans sin duda es Batman: The Brave and the Bold, la cual traerá al Robin de Damian Wayne, el hijo biológico de Bruce Wayne.

De acuerdo a varias filtraciones de los insiders, Batman: The Brave and the Bold ya tendría un director y no es uno primerizo.

Batman: The Brave and the Bold ya tendría director (DC Comics)

Este sería el director de Batman: The Brave and the Bold y los fans ya se emocionaron con el rumor

Un nuevo rumor ha estado circulando entre los fans de DC y las redes sociales, en donde aseguran que ya hay director para la nueva película de Batman: The Brave and the Bold de DC.

De acuerdo a un artículo del medio One Take News , ya se habría elegido al director que dirigiría a la nueva película de Batman: The Brave and the Bold, el cual se basará en el cómic homónimo de Grant Morrison.

En el cómic de Batman: The Brave and the Bold, este explora cómo Batman combate el crimen con el nuevo Robin, Damian Wayne y ambos se adaptan al otro.

En ese sentido, el director de Batman: The Brave and the Bold sería nada más y nada menos que Andy Muschietti -49 años-, quien está a punto de estrenar la nueva cinta de The Flash .

Para algunos la supuesta elección de Andy Muschietti como el director de Batman: The Brave and the Bold no es una sorpresa, pues anteriormente el argentino había revelado su interés por estar involucrado en la película.