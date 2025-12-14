Andy Muschietti quiere unir las dos películas de It en un supercorte de 6 horas y esto es lo que se sabe del proyecto.

Para la alegría de todos los fans, las cintas de It hechas por Andy Muschietti llegarían en una versión extendida.

Confirma Andy Muschietti que quiere unir las dos películas de It en un supercorte de 6 horas

El cineasta argentino Andy Muschietti dio a conocer que desea lanzar un supercorte de It donde una las cintas que dirigió en 2017 y 2019.

Dichas versión cinematográfica de It tendría una duración de seis horas y de acuerdo con Muschietti están en “las etapas iniciales del ensamblaje.”

Andy Muschietti (Especial)

En It: The Supercut, se verían escenas inéditas, además de material exclusivo con todo el material que se filmó en ambas películas.

Con ello se ahondaría más en Pennywise, el Club de los Perdedores, tanto en su niñez como en la etapa adulta, así como en otros personajes que salen en las cintas de It.

El objetivo de Andy Muschietti con la producción de su supercorte de It es crear una obra con una narrativa más fluida para sus personajes.

It (New Line Cinema)

Fecha de estreno del supercorte de 6 horas de It

De momento, no hay fecha oficial de estreno para el supercorte de 6 horas de It de Andy Muschietti.

Igualmente, se desconoce cómo será lanzada la cinta, si en salas de cine o en streaming.

De cualquier manera, el It: The Supercut ha generado altas expectativas entre los seguidores de la franquicia.

Más con el lanzamiento de la serie Welcome to Derry que ha tenido comentarios positivos entre el público.