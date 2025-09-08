Andy Benavides -de 38 años de edad- publicó las pruebas de la vez que Aaron Mercury le coqueteó en público.

De acuerdo con la influencer, Aaron Mercury -de 24 años de edad- la abordó en un vuelo a CDMX para darle su número de teléfono.

Andy Benavides tiene pruebas de la vez que Aaron Mercury le coqueteó

Fue por medio de sus historias de Instagram que Andy Benavides se dijo sorprendida por La Casa de los Famosos México 2025.

Esto debido a que reconoció a su pretendiente Aaron Mercury entre los habitantes del reality show.

Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

De acuerdo con Andy Benavides, esta historia se remonta a seis meses atrás en un avión.

Por lo que narra, “un chavito super seguro de sí mismo” se le acercó delante de todos para revelar sus intenciones de querer conocerla.

“Se me acercó delante de todo mundo en el avión y bien fuerte me dijo ‘me gustaste mucho, me gustaría conocerte’“, reveló la influencer.

Andy Benavides recuerda que fue en este momento cuando Aaron Mercury le extendió un pequeño papel con su número de teléfono.

Relata la influencer que lo aceptó para que el joven se fuera, debido a que se sintió apenada de que todos en el avión voltearan a ver.

La mejor parte de todo es que, hasta la fecha, Andy Benavides conserva la nota que le entregó Aaron Mercury .

La cual seguía en la bolsa de mano que la influencer suele llevar consigo en sus viajes de avión.

Tapando el número, Andy Benavides mostró parte del papelito en el que se leía el nombre “Aaron”.

Del mismo modo, la influencer recuerda la anécdota por todo lo que implicó este coqueteo por parte de Aaron Mercury.

Más que nada porque se dijo sorprendida por la seguridad de Aaron Mercury, quien jamás se imaginó la fuerte diferencia de edad entre ambos.

Andy Benavides muestra las pruebas de la vez que Aaron Mercury le coqueteó (Instagram | Capturas de pantalla)

Andy Benavides vio a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025

Según Andy Benavides, no sigue de cerca La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, de vez en cuando suele encontrarse con videos del programa cuando pasa tiempo en redes sociales.

Siendo uno de esos momentos en los que identificó a Aaron Mercury dentro de La Casa de los Famosos México 2025 .