Ryan Antonio por fin le dio el anillo de compromiso a Andrea Meza, aunque por culpa de una maleta pudo no haber propuesta de matrimonio como se había planeado.

Fue durante la tarde del lunes 16 de octubre que Andrea Meza -de 29 años de edad- fue sorprendida por su ahora prometido Ryan Antonio, de 32 años de edad.

Pues el influencer de TikTok le pidió matrimonio en las calles de la ciudad de Nueva York, momento que fue capturado por un medio internacional y subido a redes sociales.

Ahora la feliz pareja contó a detalle todo lo que hubo detrás de la entrega del anillo de compromiso.

Pues Ryan Antonio reveló que por poco la propuesta a Andrea Meza no se hubiera llevado a cabo por una maleta extraviada.

Andrea Meza y Ryan Antonio (@yoryanantonio / Instagram)

La propuesta de matrimonio de Ryan Antonio a Andrea Meza pudo no ser por culpa de una maleta

Andrea Meza y Ryan Antonio se comunicaron vía Zoom al estudio de Hoy Día, programa matutino en el que la ex Miss Universo es presentadora.

Por lo que contó la pareja, todo era un caos para ellos previo a la propuesta de matrimonio, pues están de vacaciones.

Sin embargo su llegada a Nueva York no fue la esperada, pues previo a eso casi se quedan sin vuelo. Además de que perdieron una maleta.

Andrea Meza y Ryan Antonio (@yoryanantonio / Instagram)

El plan de Andrea Meza era no salir del aeropuerto, pero Ryan Antonio entró en pánico porque de quedarse no le hubiera podido proponer matrimonio como lo planeó.

Pues Ryan Antonio tenía planeado pedirle matrimonio en un parque de Nueva York que les gusta mucho, donde quería tener una comida romántica con Andrea Meza.

Criticada propuesta de matrimonio de Ryan Antonio para Andrea Meza tiene una explicación

Ryan Antonio confesó haber planeado la propuesta de Andrea Meza durante dos meses. Aún así, fue duramente criticado en redes.

En resumen porque muchos consideraron que pedir matrimonio a la mitad de la calle fue poco romántico.

Lo que muchos no saben es que al final tuvo que ser de esta manera debido a trabajos que estaban haciendo en el parque al que querían ir.

Incluso dijeron tener una mesa específica en la que les gusta sentarse, pero no pudo ser debido a que ni estaba por las decoraciones navideñas que ya estaban poniendo.

Por lo que Ryan Antonio tuvo que improvisar y pedirle matrimonio a Andrea Meza en otro lugar.

Sumando el hecho de que si no hubieran recuperado la maleta, de todos modos la propuesta hubiera tenido que esperar al no tener el anillo.