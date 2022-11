Andrea Meza, la ex Miss Universo, fue al concierto de Christian Nodal en Miami, pero su foto junto al cantante no lo dejó nada bien a él.

Aunque pareciera -por sus gestos- que Andrea Meza de 28 años de edad y Christian Nodal solo buscaban mostrar lo graciosos que se veían, por otra parte está el que pudo haber sido sin querer.

La fotografía de ambos se ha vuelto popular sobre todo porque Christian Nodal de 23 años de edad, se ha llevado el apodo de Minion por lo chaparrito que luce.

Andrea Meza posó junto a Christian Nodal y ahora lo llaman Minion

Andrea Meza, reside en Miami desde hace tiempo, pues luego de haber sido Miss Universo, fue contratada por Telemundo como conductora. De modo que no faltó al concierto de Christian Nodal.

El pasado 11 de noviembre, Christian Nodal tuvo un concierto como parte del Forajido Tour en la FTX Arena Miami y no faltaron los invitados especiales.

Entre ellos, Andrea Meza que estuvo detrás del escenario y en primera fila disfrutando del concierto del cantante de “Botella tras Botella”.

Y claramente, la ex Miss Universo no perdió la oportunidad de presumir que hasta estuvo con Christian Nodal, quien no se negó a darle una foto.

Sin embargo, esta fotografía ha llamado la atención debido a que Andrea Meza luce muy alta a lado de Christian Nodal, y ahora a él lo tachan de Minion.

“Hermosa Andrea con su llavero de los Minion, el Nacodal”. “Jaja el nodal parece un Minion al lado de Andrea”. Usuarios de Instagram.

Llaman Minion a Christian Nodal por ser más chaparro que Andrea Meza. (Usuario de Instagram / Captura de pantalla)

Pero hay dos cosas que destacar de la fotografía de los famosos; Andrea Meza lleva plataformas y la segunda es que parece que bromeaban sobre cómo se veían juntos.

Andrea Meza y Christian Nodal. (@andreamezamx)

La fotografía no muestra ser posada para que ambos luzcan bien, pues incluso muestra a Christian Nodal botado de risa, tal vez al ver lo pequeño que luce junto a Andrea Meza.

¿Cuál es la estatura de Christian Nodal? Su foto con Andrea Meza deja la gran duda

Luego de que Andrea Meza se mostrara junto a Christian Nodal, se desató la pregunta ¿cuál es su estatura? pues realmente luce muy chaparro junto a la ex Miss Universo.

Según diversos medios, Christian Nodal mide 1.70 cm y aunque no es una estatura baja para un mexicano, Andrea Meza sí mide diez centímetros más, es decir, 1.80 cm.

Andrea Meza (@andreamezamx/Instagram)

Esta es la primera vez que queda claro que el cantante no es un hombre alto, pues a lado de Belinda, por ejemplo, él era más alto por pocos centímetros.

Ahora que se vio en su llegada a Miami junto a su nueva novia Cazzu de 28 años de edad, él se veía un poco más chaparro, pero este llevaba pantuflas y ella tacones.

Christian Nodal y Cazzu; comparativa de su estatura. (TikTok / Cazzuglobal / Tomada de video)

Sin embargo, lo que pasó con Andrea Meza no fue único, pues en dicho concierto en Miami, Christian Nodal tuvo de invitado a Romeo Santos y también lo dejó muy corto de estatura.

Pero este sí sobrepasó por mucho a Christian Nodal, pues Romeo Santos de 41 años de edad, mide 1.85 cm.

Christian Nodal y Romeo Santos; comparativa de su estatura. (TikTok/ the.zenzen / Tomada de video)