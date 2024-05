Andrea Legarreta está en medio de la polémica, una supuesta víctima de la conductora asegura que provocó su despido y contó lo que le hizo.

El programa Hoy sería un caos, pues hay rumores de peleas entre sus conductora y ahora una ex trabajadora denuncia maltrato.

Un rumor asegura que Andrea Legarreta -de 52 años de edad- maltrató a una trabajadora y provocó su despido.

Los rumores siguen a Andrea Legarreta, pues ahora aseguran que provocó que el programa Hoy despidiera injustificadamente a una trabajadora.

Según información del canal de YouTube, Kandri paparazzi, Andrea Legarreta “se puso como loca” con una trabajadora del programa Hoy, a quien habría humillado frente a sus compañeros.

La afectada trabajaba en el área de limpieza y se encontraba aseando la mesa de los conductores, cuando Andrea Legarreta aparentemente la regañó.

Ex trabajadora de Hoy

“Tengo miedo a estas gentes del programa, tú no las conoces, en la tele las verás muy bonistas, muy amables, pero son unas personas muy nefastas, groseras, prepotentes”

Los hechos habrían ocurrido en diciembre, cuando Andrea Legarreta y sus compañeros grababan los programas de los días de vacaciones.

Ex trabajadora de Hoy

Andrea Legarreta comenzó a gritar porque no encontraba su chícharo de audio y comenzó a llamar ‘pendeja’ a la trabajadora, según contó la mujer.

Ex trabajadora de Hoy

La trabajadora del programa hoy asegura que Andrea Legarreta se transformó y comenzó a acusarla de tirar su chícharo a la basura.

Ex trabajadora de Hoy

“Ellos iban a empezar grabar y fue cuando la señora comenzó a gritar todo eso. Yo no sabía que refería a mí”

Andrea Legarreta metió su chicharro en un servilleta y lo dejó en la mesa, por lo que la señora no sabía y simplemente cumplió con sus labores de limpieza.

El chícharo terminó en la basura y fue culpa de Andrea Legarreta, pero no quiso admitir su error y sólo arremetió contra la trabajadora.

Ex trabajadora de Hoy

“Yo agarré y eché todo a la bolsa de basura. Estaba fúrica la señora y me hicieron que sacara toda mi bolsa de la basura y revisara papel por papel”

Al final, dijo, encontraron el chícharo y le pidió a la productora Andrea Rodríguez que despidiera a la trabajadora.

“Volteó a ver a la productora y luego, luego le pidió que me corriera: ‘Córreme a esta idiota de aquí, córrela, no la quiero ver de aquí’ entonces me sacaron de ahí y ya”

Ex trabajadora de Hoy